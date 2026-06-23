एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Railway Compensation: जलकर मरने पर दिल्ली में 10 लाख तो यूपी में 5 लाख का मुआवजा मिला, रेलवे हादसे में कितनी मिलती है रकम Railway Insurance: ट्रेन हादसे में यात्री की मौत होने पर रेलवे नियमों के तहत परिवार को मुआवजा और बीमा का लाभ मिल सकता है. ऐसे में रकम हादसे की स्थिति और लागू नियमों के आधार पर तय होती है. Read More

पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, AI वाला पेंशन सहायक पोर्टल लॉन्च, चुटकियों में दूर होंगी शिकायतें Pension Sahayak Portal Launched: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने पेंशन शिकायतों के समाधान को आसान बनाने के लिए पेंशन सहायक नाम से एक AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. Read More

सिंधु जल संधि पर PAK रक्षा मंत्री ने दी युद्ध वाली गीदड़भभकी, अब भारत ने दिया ये करारा जवाब Indus Waters Treaty: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान ऐसे बयान अपनी नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने के लिए देता है. Read More

'बीबी हो जाता है बेकाबू', लेबनान में ईरान को मजबूत करने के अमेरिकी कदम से चिंतिंत इजरायल Israel on US-Iran MoU: इजरायली PM नेतन्याहू ने US-ईरान MoU की अनदेखी करते हुए कहा कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में तब तक बनी रहेगी, जब तक उन्हें अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसकी जरूरत महसूस होगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

Vaibhav Sooryavanshi Viral Video: आयरलैंड दौरे से पहले इमोशनल हुए वैभव सूर्यवंशी, टीम इंडिया की जर्सी मिलते ही दे दिया बड़ा बयान आईपीएल की दुनिया में धमाल मचाने के बाद, वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में अपने डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. 23 जून मंगलवार को वैभव टीम इंडिया के साथ आयरलैंड दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं. Read More

वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम इंडिया की जर्सी, जानिए किसके छुए पैर; सामने आया खास VIDEO भारतीय क्रिकेट टीम में पहली बार चुने गए वैभव सूर्यवंशी को अब टीम इंडिया की आधिकारिक जर्सी मिल गई है. बीसीसीआई के वीडियो में जर्सी लेकर उनके कमरे में पहुंचे सपोर्ट स्टाफ सदस्य रघु का वैभव ने पैर छुए. Read More

Rashifal 24 June 2026: कर्क को सीनियर्स का साथ दिलाएगी बिजनेस में बड़ी डील, तुला को पढ़ाई में आएंगी दिक्कतें, देखें राशिफल Rashifal 24 June 2026: कर्क को वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिलेगा, तुला वालों को नई पढ़ाई शुरू करने से बचना चाहिए. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें आज किन राशियों का भाग्य चमकेगा और किसे रहना होगा सावधान. Read More