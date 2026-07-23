एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

RO लेने से पहले रुकें, वॉटर टेस्टिंग क्यों है सबसे जरूरी, UV या UF, आपके लिए कौन सा फिल्टर है बेस्ट? Water Purifier Guide: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले पानी की जांच जरूरी है, क्योंकि RO, UV और UF तकनीक का चुनाव पानी की गुणवत्ता के अनुसार करना चाहिए दूषित पानी से बीमारियां हो सकती हैं. Read More

Train News: ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या है रेलवे का प्लान? अब यात्रियों का बचेगा समय Indian Railway: भारतीय रेलवे यात्रियों का समय बचने और ट्रेनों की रफ्तार को पहले से ज्यादा बढ़ाने से लिए एक बड़ा प्लान लाया है. रेलवे देशभर के 300 से ज्यादा गैर जरूरी स्टॉपेज को खत्म करने जा रहा है. Read More

दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- 'अगर लंच के समय तक...' दिल्ली मेट्रो स्टेशनों को बंद करने पर CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी की है. चीफ जस्टिस ने कहा, 'अगर लंच के समय तक कुछ नहीं हुआ, तो वे इस पर दखल देंगे.' Read More

CJP आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर आया पाकिस्तान का रिएक्शन, जानें क्या कहा Pakistan on CJP Protest: दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर पाकिस्तान ने कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है. सीजेपी ने कल देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को झटका, मेडल के दावेदार खिलाड़ी को किया गया बाहर India at Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को बड़ा झटका लगा है. पहले ही दिन पदक का बड़ा दावेदार एथलीट डोपिंग के चलते खेलों से बाहर हो गया है. Read More

छात्रों के समर्थन में जंतर-मंतर पहुंचे पहलवान बजरंग पूनिया, BJP नेता बबीता फोगाट ने भी सरकार पर तोड़ी चुप्पी Bajrang Punia and Babita Phogat: पहलवान बजरंग पूनिया और बबीता फोगाट ने छात्र आंदोलन पर अपनी बात रखी. तो आइए जानते हैं कि दोनों ने इस मामले पर क्या कहा. Read More

दो छिपकलियों की लड़ाई देखकर न करें नजरअंदाज, शकुन शास्त्र में बताया गया है अर्थ घर की दीवार पर दो छिपकलियां लड़ती दिखें तो क्या यह आने वाले विवाद का संकेत है? जानिए शकुन शास्त्र और वास्तु में प्रचलित मान्यता. Read More