एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

भारी पड़ गया एजुकेशन लोन, आप न करें ये गलती, अमेरिका गया युवक अब खाली हाथ लौटेगा वापस Education Loan: यूएस में पढ़ाई करने वाले एक छात्र को एजुकेशन लोन लेना महंगा पड़ गया. नौकरी ना मिल पाने के कारण जब वो लोन नहीं चुका पा रहा है, तो अब उसे वापस भारत लौटकर आना पड़ रहा है. Read More

मोदी सरकार का बड़ा तोहफा! इस योजना में अब ₹5000 की जगह हर महीने मिल सकते हैं ₹10000 Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना में सरकार पेंशन की अधिकतम सीमा ₹5000 से बढ़ाकर ₹10,000/माह करने पर विचार कर रही है, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बेहतर सहारा मिल सके. Read More

हिंसा और रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन, जानें सरकार बनाने पर क्या कहा? West Bengal Election: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब तक हुए मतदान से संकेत मिलता है कि तृणमूल कांग्रेस अभी से ही जीत की स्थिति में है. Read More

भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा Pakistan Railways: PAK रेलवे के लाहौर डिवीजन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि PKR 500,000 जैसे छोटे वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दिलाने में भी मुख्यालय के साथ लंबी नौकरशाही प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. Read More

समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More

बंगाली फिल्मों के अभिनेता राहुल अरुणोदय का निधन, ओडिशा के बीच पर डूबने से गई जान Bengali actor Rahul Banerjee death: बंगाली फिल्मों के मशहूर अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का निधन हो गया है. राहुल ओडिशा में बीच के पास शूटिंग कर रहे थे जहां डूबने से उनकी मौत हो गई. Read More

Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के दूसरे दिन शुभांकर शर्मा ने बनाई 2 शॉट की बढ़त, हनी बैसोया ने बनाया नया रिकॉर्ड Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के दूसरे दिन दिल्ली के हनी बैसोया ने शानदार 8 अंडर 64 का स्कोर बनाकर नया कोर्स रिकॉर्ड स्थापित किया और कुल 8 अंडर 136 के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर पहुंच गए. Read More

Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के पहले दिन विशेष शर्मा ने बनाई एक शॉट की बढ़त, दूसरे पोजीशन पर रहे शुभांकर Boulders Classic Golf: हैदराबाद के बोल्डर हिल्स गोल्फ एंड कंट्री क्लब में खेले जा रहे 1 करोड़ रुपये इनामी राशि वाले बोल्डर्स क्लासिक के पहले राउंड में 19 वर्षीय विशेष शर्मा ने एक शॉट की बढ़त हासिल की. Read More

कपाट खुलते ही केदारनाथ धाम में उमड़ी आस्था की भीड़, पहले दिन 38 हजार श्रद्धालुओं ने किए दर्शन! केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के साथ ही आस्था का सैलाब देखने को मिला. पहले ही दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे. हालांकि भारी भीड़ के कारण लंबा इंतजार भी करना पड़ा. Read More