एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

प्लेन में मां और बच्चे को 10 घंटे किया प्रताड़ित, 1.5 लाख का मुआवजा देगी एयरलाइन दिल्ली की उपभोक्ता अदालत ने 2017 की उड़ान में महिला और शिशु को 10 घंटे विमान में इंतजार कराने के मामले में एयरलाइन पर कार्रवाई की. एयरलाइन को 1.5 लाख रुपये देने का आदेश दिया. यह रकम मुआवजा व खर्च है. Read More

बांग्लादेश से रिश्तों पर भारत ने साफ किया स्टैंड - 'मौजूदा समय में...' बांग्लादेश ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध सुधारने के लिए शर्त रखी है. ढाका ने कहा कि शेख हसीना और अवामी लीग के अन्य नेताओं का प्रत्यर्पण ही दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार के लिए अहम शर्त है. Read More

जंग के बाद US में हथियार खत्म होने दावे पर बोले ट्रंप - 'कायर और गद्दार कहेंगे कि...' अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास गोला-बारूद और हथियारों की कमी हो गई है, यह बातें कायरों और देशद्रोहियों को कहना बहुत अच्छe लगेगा, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

अभिषेक शर्मा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज, जापान के खिलाफ 'गोल्डन डक' का हुए शिकार जापान के खिलाफ पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हुए अभिषेक शर्मा ने 2026 में अपना 5वां T20I गोल्डन डक दर्ज किया. इसके साथ ही उन्होंने शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. Read More

एशियन गेम्स फाइनल में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने एशियन गेम्स फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 11,000 इंटरनेशनल रन पूरे कर इतिहास रच दिया. वो महिला क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज बनीं. Read More

Vamana Jayanti 2026: 23 सितंबर को वामन जयंती, दिल्ली-NCR में जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और दही-चावल का नियम Vamana Jayanti 2026: वामन जयंती 23 सितंबर को मनाई जाएगी. जानें दिल्ली-NCR में पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, दही-चावल के भोग, दान और व्रत पारण का सही नियम. Read More