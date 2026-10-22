एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

छठ पर बिहार जाने की टेंशन खत्म, दिल्ली-पटना के बीच दूसरी वंदे भारत, जानें पूरी डिटेल दिल्ली से पटना जाने वालों के लिए एक खास खबर है. रेलवे ने दिल्ली से पटना के लिए दूसरी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन को चलाने का फैसला किया है. जानिए ट्रेन कब चलाई जाएगी और टिकट बुक कैसे करें. Read More

चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, क्या बच्चे की डिलीवरी पर रेलवे कराता है इलाज? अगर ट्रेन में सफर के दौरान किसी महिला को अचानक प्रसव पीड़ा होने लग जाए तो क्या ऐसी स्थिति में रेलवे बच्चे की डिलीवरी पर इलाज कराता है या फिर नहीं? जानिए क्या है पूरी बात. Read More

PM आवास के पास 'रेस कोर्स मस्जिद' को नोटिस, जानें वक्फ बोर्ड में कब से दर्ज और अभी क्या स्थिति? नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित ऐतिहासिक 'रेस कोर्स मस्जिद' को 6 दिन के अंदर खाली कराने का नोटिस दिया गया है. मस्जिद और उसके आसपास बिजली और पानी की सप्लाई को भी रोका गया है. Read More

तिब्बत में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर 7.0 रही तीव्रता तिब्बत में 7.0 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप का केंद्र जमीन के 173 km नीचे था. इस बीच प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है. Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

अहमदाबाद में होगी कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप, 13 देशों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा Commonwealth Kabaddi Championship: पहली कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी अहमदाबाद करेगा. ये 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा, जिसमें 13 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. Read More

एशियन पैरा गेम्स: आज भारत ने जीते 5 गोल्ड समेत 22 मेडल, टोटल पदक हो गए 62; टॉप-5 में एंट्री Asian Para Games 2026: भारत को अब तक मिले 14 में से 13 गोल्ड पैरा एथलेटिक्स दल ने जीते हैं. भारत ने 22 सिल्वर (14 एथलेटिक्स में) और 26 ब्रॉन्ज (15 एथलेटिक्स में) समेत कुल 62 पदक अपने नाम किए हैं. Read More

Dev Uthan Ekadashi 2026: 4 महीने बाद योग निद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु, तुलसी विवाह पर जरूर करें ये 1 काम; खुलेंगे भाग्य के द्वार Dev Uthan Ekadashi 2026: देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के साथ ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे. जानें तिथि, तुलसी विवाह का शुभ समय और भाग्य वृद्धि के लिए खास उपाय. Read More