एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

पेट्रोल कार के टैंक में भर दिया डीजल तो क्या करें? समझें अपने अधिकार, कोर्ट ने पंप पर ठोका था 26000 का जुर्माना Wrong Fuel Filling: तेलंगाना के वारंगल में पेट्रोल कार में गलती से डीजल भरने पर उपभोक्ता अदालत ने पेट्रोल पंप संचालक पर 26000 जुर्माना लगाया. डीजल से कार का इंजन खराब हो गया था. Read More

लखनऊ अग्निकांड से लें सबक, गेमिंग जोन में आग लग जाए तो क्या करें, कैसे बचाएं अपनी जान? Gaming Zone Fire Safety Tips: आज लखनऊ के अलीगंज इलाके के पुरनिया क्षेत्र में स्थित एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई. अगर अचानक आग लग जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए. जानिए. Read More

‘BJP सरकार का बजट कोई नई...’, बंगाल में सरकारी कर्मचारियों के DA बढ़ाने पर क्या बोले TMC सांसद Bengal Budget 2026-27: टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि सरकारी कर्मचारियों को डीए केंद्रीय रेट के अनुसार दिए जाएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है. Read More

तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत में जोर के भूकंप के झटके लगे हैं. सोमवार को अफगानिस्तान के हिंदू कुश इलाके में 5.2 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. . यह भूकंप लोकल समयानुसार दोपहर लगभग 2.52 बजे आया है. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

6,6,6,6,6,W… रॉवमैन पॉवेल 6 छक्कों के वर्ल्ड रिकॉर्ड से चूके, शनाका के ओवर में मचाया तूफान मेजर लीग क्रिकेट में रॉवमैन पॉवेल ने दसुन शनाका के एक ओवर की पहली पांच गेंदों पर लगातार पांच छक्के जड़ दिए, लेकिन आखिरी गेंद पर आउट होकर एक ओवर में छह छक्के लगाने का दुर्लभ रिकॉर्ड बनाने से चूक गए. Read More

Sachin Tendulkar Most Duck: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा कौन? जानिए किस टीम ने सचिन तेंदुलकर को सबसे ज्यादा 0 पर किया आउट क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में शतको का शतक और रनों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज है. जिसे आज तक कोई भी दिग्गज बल्लेबाज़ नहीं तोड़ सका. Read More

Jagannath Rath Yatra 2026: स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिन तक क्यों बीमार पड़ जाते हैं भगवान जगन्नाथ? जानें अनसर काल की रहस्यमयी कथा Jagannath Rath Yatra 2026: स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते? जानें अनसर काल, माधव दास की कथा और रथ यात्रा से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं. Read More