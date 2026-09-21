एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

अगर नहीं लिया राशन तो कटेगा नाम, साढ़े 5 लाख राशन कार्ड बंद करेगी सरकार केरल में छह महीने से राशन नहीं लेने वाले 5.62 लाख से ज्यादा गैर-प्राथमिकता कार्डों पर कार्रवाई होगी. 1 अक्टूबर से इन कार्डों पर राशन रोका जाएगा, लेकिन उन्हें स्थायी रूप से रद्द नहीं किया जाएगा. Read More

बंगाल उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की TMC का लोगो जारी, सामने आई फोटो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट के नए चुनाव चिह्न के बीच में ‘एक फुटबॉल खिलाड़ी’ बना है, जिसके चारो तरफ ब्लू बैकग्राउंड में व्हाइट कलर से ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ लिखा है. Read More

ऑस्ट्रेलिया में गिरता जीवन स्तर, 2060 के दशक तक इतनी रह जाएगी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया सरकार ने चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है. इसमें कहा गया है कि 2060 के दशक में यहां जन्म की तुलना में मौतें होंगी. यानी उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 3.93 करोड़ हो जाएगी. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

एक 'हिट', दूसरा 'फ्लॉप'; सहवाग और द्रविड़ के बेटों का टीम इंडिया के लिए प्रदर्शन आर्यवीर सहवाग ने 47 रन की पारी खेलकर प्रभावित किया, जबकि राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके. भारत ने ऑस्ट्रेलिया U19 को 103 रन से हराया. Read More

13 साल की एथलीट ने रचा इतिहास, दूसरा गोल्ड जीतकर बना दिया महारिकॉर्ड 13 साल की चीनी तैराक यू जिदी ने एशियन गेम्स में 200 मीटर मेडले में गोल्ड जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले वो 200 मीटर बटरफ्लाई में भी गोल्ड जीत चुकी हैं. Read More

23 सितंबर रात से पंचक, घर में बप्पा विराजमान हों तो पूजा और विसर्जन की तैयारी पर क्या असर पड़ेगा? Panchak September 2026: इस साल अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के दौरान पंचक भी रहेगा, ऐसे में पंचक में बप्पा को विदा कैसे करें, क्या है नियम, कब से लग रहे हैं पंचक जान लें. Read More