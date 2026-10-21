एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

क्या आप भी करते हैं NPS में निवेश, नए यूनिफाइड पोर्टल से क्या-क्या बदलेगा? PFRDA ने NPS सब्सक्राइबर्स के लिए NPS सेंट्रल नाम का नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है, जहां पर अकाउंट की जानकारी देखना, निवेश मैनेज करना और डिटेल्स अपडेट करने जैसी कई सुविधा मिलेगी. Read More

चलती ट्रेन में ऑर्डर करो चार्जर, दवाइयां और जरूरी सामान, Blinkit डिलिवर करेगा अगर ट्रेन से सफर के दौरान आप कुछ जरूरी सामान ले जाना भूल जाते हैं तो अब आप चलती ट्रेन में Blinkit कर सकते हैं और थोड़ी ही देर में आपका सामान डिलीवर कर दिया जाएगा. Read More

रांका और सौरव को बड़ी राहत: 7 दिनों के बाद रिहाई के आदेश, दीपके ने शेयर किया SRK का ये क्लिप स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें दोनों नेताओं की हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग की गई थी। Read More

दुनिया के सामने आया 'मक्का रक्षा समझौते' का मसौदा, जानें किन-किन शर्तों पर सहमति मक्का रक्षा समझौते में सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमाओं की रक्षा में मदद करने, युद्ध के दौरान हथियार देने और 10 साल बाद समझौते से बाहर निकलने पर सहमति बनी है. Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

Explained: सेलिब्रिटी सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का संकट, कितना सुरक्षित है बॉलीवुड? अब सितारे अब अपनी आवाजाही को अत्यधिक गोपनीय रख सकते हैं. सार्वजनिक रूप से दिखने वाले जिम, कैफे या सामान्य आउटिंग अब लिमिटेड हो सकती हैं. Read More

एशियन पैरा गेम्स: आज भारत ने जीते 5 गोल्ड समेत 22 मेडल, टोटल पदक हो गए 62; टॉप-5 में एंट्री Asian Para Games 2026: भारत को अब तक मिले 14 में से 13 गोल्ड पैरा एथलेटिक्स दल ने जीते हैं. भारत ने 22 सिल्वर (14 एथलेटिक्स में) और 26 ब्रॉन्ज (15 एथलेटिक्स में) समेत कुल 62 पदक अपने नाम किए हैं. Read More

वो 7 बड़े क्रिकेटर जिनपर लगा मैच फिक्सिंग का आरोप, लिस्ट में 3 भारतीय क्रिकेट इतिहास में कई बड़े खिलाड़ियों के नाम मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग विवादों से जुड़े. इस लिस्ट में भारत के मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा और एस. श्रीसंत भी शामिल हैं. Read More

Papankusha Ekadashi Parana Time 2026: एकादशी का व्रत 8:42 बजे तक खोलें या 10:12 तक? समझें पारण समय का अंतर Papankusha Ekadashi Parana Time 2026: पापांकुशा एकादशी का पारण 23 अक्टूबर को होगा. नई दिल्ली के लिए सुबह 8:42 और 10:12 बजे तक के समय क्यों दिए गए हैं? जानें किस परंपरा में कब खोलें व्रत. Read More