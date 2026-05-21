एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 21 मई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
Bank News: आखिर क्यों भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI 6 दिनों के लिए रहेगा बंद? जल्दी ही निपटा लें अपना काम
SBI Bank: अगर आप भी एसबीआई बैंक के खाताधारक हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आने वाले दिनों में बैंक 6 दिन के लिए बंद रहने वाला है, ऐसे में अपने सभी जरूरी कामों को बंद होने से पहले ही पूरा कर लें. Read More
RO Filter Change: RO के फिल्टर को कितने दिनों में बदलना चाहिए? ज्यादातर लोग करते हैं ये बड़ी गलतियां
RO Filter Servicing: अगर आपके घर में भी RO है और पानी का स्वाद खारा आ रहा है तो सावधान होने की जरूरत है. इन बड़ी गलतियों को भूलकर भी इग्नोर न करें, नहीं तो आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है. Read More
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
BJP in India: राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप गुप्ता ने कहा कि जब तक केंद्र की मौजूदा सरकार के प्रदर्शन में बड़ी गिरावट नहीं होती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी (BJP) देश की सत्ता में बनी रह सकती है. Read More
खतरे में शांति वार्ता! तेहरान नहीं करेगा यूरेनियम संवर्धन पर समझौता, US की महत्वपूर्ण मांग को खामनेई ने किया खारिज
US-Iran War: ईरानी अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम लीडर के इस कदम से अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने और शांति बहाल करने की कोशिशें और ज्यादा जटिल हो सकती है. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
IPL में 1200 से अधिक डोमेन पर अवैध सट्टेबाजी का प्रचार, डीपफेक का हुआ इस्तेमाल, बड़ा खुलासा
IPL Deepfake 2026: साइबर अपराधी आईपीएल में 1,200 से अधिक डोमेन (वेबसाइट) के जरिये अवैध सट्टेबाजी मंचों का प्रचार करते हुए पकड़े गए. Read More
ये 6 क्रिकेटर्स IPL 2026 के बाद ले सकते हैं तुरंत संन्यास, लिस्ट में कई भारतीय खिलाड़ी
IPL 2026 PLAYERS RETIREMENT: 2026 होगा आईपीएल इतिहास का आखिरी साल ? लिस्ट में एक ने 5 ट्रोफी की अपनी टीम के नाम... जानिए कौन है ये छह खिलाड़ी. Read More
Purushottam Adhik Maas 2026: बाड़मेर में पुरुषोत्तम अधिक मास का भव्य आयोजन, हजारों भक्तों ने की 25 किमी नगर परिक्रमा
Purushottam Adhik Maas 2026: बाड़मेर में पुरुषोत्तम मास पर आस्था का सैलाब! हनुमान मंदिर से निकली 25 किमी भव्य नगर परिक्रमा में उमड़े हजारों भक्त. भक्ति और अनुशासन का अनूठा संगम देख गदगद हुआ शहर. Read More
Explained: सैमसंग मोबाइल-लैपटॉप होंगे महंगे! कंपनी में इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल, भारत में कितनी बढ़ जाएंगी कीमतें?
Samsung Union Strike: भारतीय ग्राहकों के लिए सीधा मतलब है कि आने वाले महीनों में कोई नया फोन या लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं, तो कीमतें अभी की तुलना में 15 से 40 प्रतिशत तक ज्यादा हो सकती हैं. Read More
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