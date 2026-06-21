एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में जमा करें 3500 रुपए महीना, 5 साल में मिलेंगे पूरे 2.49 लाख, जानें कैसे Post Office Scheme: अब आपके पास मौका है अपनी कमाई पर बेहतरीन ब्याज पाने का. पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी (RD) योजना जो आपके काम आ सकती है. Read More

Finance Tips: 15 लाख की सैलरी पर भी बचा सकते हैं टैक्स, जान लें ये धांसू तरीका Finance Tips: अगर आपकी सैलरी 15 लाख है, तब भी आप टैक्स में छूट पा सकते हैं. यहां हम आपको इसके तरीके बता रहे हैं. Read More

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भड़की VHP, सरकार से कर दी बड़ी मांग, कहा - ‘दोषियों को...’ Ram Mandir Donation Row: VHP अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मैं संतुष्ट हूं कि आरोप लगते ही राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने CM योगी को पत्र लिखकर जांच के लिए SIT गठित करने का आग्रह किया. Read More

ईरान के परमाणु ठिकानों की जांच के बदले 6 अरब डॉलर! शांति वार्ता के पहले दौर से अमेरिका की क्या डिमांड? US Iran Peace Deal: रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की कोशिश है कि वार्ता के पहले दौर का नतीजा यह निकले कि ईरान संयुक्त राष्ट्र (UN) के निरीक्षकों को अपने परमाणु ठिकानों का दौरा करने की अनुमति दे. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

IND VS AFG: चेन्नई में बदलेगा टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन, तीसरे वनडे में दिखेंगे दो नए चेहरे, देखें प्लेइंग 11 सीरीज 2-0 से जीत चुकी टीम इंडिया तीसरे वनडे में दो बदलाव कर सकती है. हर्षित राणा की वापसी तय मानी जा रही है, जबकि नीतीश रेड्डी के आने से यशस्वी जायसवाल बाहर हो सकते हैं. Read More

HELMET HISTORY: क्रिकेट हेलमेट का आइडिया कहां से आया, बाइक से जुड़ी है पूरी कहानी आज हर बल्लेबाज हेलमेट पहनकर मैदान पर उतरता है, लेकिन इसकी शुरुआत एक दिग्गज क्रिकेटर के साधारण से विचार से हुई थी. वही आइडिया आगे चलकर खिलाड़ियों की सबसे बड़ी सुरक्षा बन गया. Read More

Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी 25 जून को रवि और शिव योग का दुर्लभ संयोग, ज्योतिषाचार्य से जानें सही तिथि और पूजा मुहूर्त Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर श्रीहरि को पीले वस्त्र, फल व तुलसी दल चढ़ाएं. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. चावल का प्रयोग वर्जित है. तुलसी में जल न चढ़ाएं, क्योंकि वे भी निर्जल व्रत रखती हैं. Read More