हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 21 जून 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.

Written By : एबीपी न्यूज़ ब्यूरो |  Updated at : 21 Jun 2026 09:00 PM (IST)
Preferred Sources

  1. Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में जमा करें 3500 रुपए महीना, 5 साल में मिलेंगे पूरे 2.49 लाख, जानें कैसे

    Post Office Scheme: अब आपके पास मौका है अपनी कमाई पर बेहतरीन ब्याज पाने का. पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी (RD) योजना जो आपके काम आ सकती है. Read More

  2. Finance Tips: 15 लाख की सैलरी पर भी बचा सकते हैं टैक्स, जान लें ये धांसू तरीका

    Finance Tips: अगर आपकी सैलरी 15 लाख है, तब भी आप टैक्स में छूट पा सकते हैं. यहां हम आपको इसके तरीके बता रहे हैं. Read More

  3. राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भड़की VHP, सरकार से कर दी बड़ी मांग, कहा - ‘दोषियों को...’

    Ram Mandir Donation Row: VHP अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मैं संतुष्ट हूं कि आरोप लगते ही राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने CM योगी को पत्र लिखकर जांच के लिए SIT गठित करने का आग्रह किया. Read More

  4. ईरान के परमाणु ठिकानों की जांच के बदले 6 अरब डॉलर! शांति वार्ता के पहले दौर से अमेरिका की क्या डिमांड?

    US Iran Peace Deal: रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की कोशिश है कि वार्ता के पहले दौर का नतीजा यह निकले कि ईरान संयुक्त राष्ट्र (UN) के निरीक्षकों को अपने परमाणु ठिकानों का दौरा करने की अनुमति दे. Read More

  5. रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल

    एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

  6. Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं

    Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए.  Read More

  7. IND VS AFG: चेन्नई में बदलेगा टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन, तीसरे वनडे में दिखेंगे दो नए चेहरे, देखें प्लेइंग 11

    सीरीज 2-0 से जीत चुकी टीम इंडिया तीसरे वनडे में दो बदलाव कर सकती है. हर्षित राणा की वापसी तय मानी जा रही है, जबकि नीतीश रेड्डी के आने से यशस्वी जायसवाल बाहर हो सकते हैं. Read More

  8. HELMET HISTORY: क्रिकेट हेलमेट का आइडिया कहां से आया, बाइक से जुड़ी है पूरी कहानी

    आज हर बल्लेबाज हेलमेट पहनकर मैदान पर उतरता है, लेकिन इसकी शुरुआत एक दिग्गज क्रिकेटर के साधारण से विचार से हुई थी. वही आइडिया आगे चलकर खिलाड़ियों की सबसे बड़ी सुरक्षा बन गया. Read More

  9. Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी 25 जून को रवि और शिव योग का दुर्लभ संयोग, ज्योतिषाचार्य से जानें सही तिथि और पूजा मुहूर्त

    Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर श्रीहरि को पीले वस्त्र, फल व तुलसी दल चढ़ाएं. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. चावल का प्रयोग वर्जित है. तुलसी में जल न चढ़ाएं, क्योंकि वे भी निर्जल व्रत रखती हैं. Read More

  10. Loan Tips: पर्सनल लोन चाहिए? बैंक के रिजेक्शन से बचना है तो आज ही तैयार कर लें ये डॉक्यूमेंट्स

    Personal Loan: पर्सनल लोन जल्दी मिलने वाला और आसान प्रोसेस माना जाता है, लेकिन इसके लिए सही डॉक्यूमेंट और जानकारी होना जरूरी है ताकि आपका लोन समय पर और जल्दी अप्रूव हो सके. Read More

Published at : 21 Jun 2026 09:00 PM (IST)
Tags :
Evening News Evening Bulletin Prime Time News Todays Top Headlines Hindi News Hindi News Headlines Hindi Samachar Top Hindi News Hindi News Headlines Today Latest News In Hindi Breaking News In Hindi ताजा ख़बरें Breaking News Top News Top Headlines
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नीट परीक्षा देने गलत सेंटर पर पहुंच गया छात्र, पुलिसकर्मी बना मददगार, बाइक से टाइम पर सही केंद्र पहुंचाया
नीट परीक्षा देने गलत सेंटर पर पहुंच गया छात्र, पुलिसकर्मी बना मददगार, बाइक से टाइम पर सही केंद्र पहुंचाया
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भड़की VHP, सरकार से कर दी बड़ी मांग, कहा - ‘दोषियों को...’
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भड़की VHP, सरकार से कर दी बड़ी मांग, कहा - ‘दोषियों को...’
विश्व
US-ईरान वार्ता के बीच क्यों भड़के ट्रंप, तेहरान पर बड़े हमले की दी धमकी, बोले - 'अगर वो...'
US-ईरान वार्ता के बीच क्यों भड़के ट्रंप, तेहरान पर बड़े हमले की दी धमकी, बोले - 'अगर वो...'
विश्व
यूएस और ईरान के बीच बातचीत के बाद जेडी वेंस का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'अब हम...'
यूएस और ईरान के बीच बातचीत के बाद जेडी वेंस का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'अब हम...'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भड़की VHP, सरकार से कर दी बड़ी मांग, कहा - ‘दोषियों को...’
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भड़की VHP, सरकार से कर दी बड़ी मांग, कहा - ‘दोषियों को...’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी के कार्यक्रम में बीजेपी MLC का फूटा गुस्सा, मंच पर कुर्सी फेंककर निकले बाहर; VIDEO वायरल
CM योगी के कार्यक्रम में बीजेपी MLC का फूटा गुस्सा, मंच पर कुर्सी फेंककर निकले बाहर; VIDEO वायरल
क्रिकेट
वर्ल्ड रिकॉर्ड! ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं हरमनप्रीत कौर, कोई पुरुष क्रिकेटर भी नहीं छू पाया ये आंकड़ा
वर्ल्ड रिकॉर्ड! ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं हरमनप्रीत कौर, कोई पुरुष क्रिकेटर भी नहीं छू पाया ये आंकड़ा
इंडिया
NEET Re-Exam: कहीं गलत सेंटर पर पहुंचीं छात्राएं तो कहीं एक मिनट की देरी से छूटा एग्जाम, परीक्षा केंद्र में नहीं मिली एंट्री
कहीं गलत सेंटर पर पहुंचीं छात्राएं तो कहीं एक मिनट की देरी से छूटा NEET एग्जाम, परीक्षा केंद्र में नहीं मिली एंट्री
भोजपुरी सिनेमा
'पति पहले करियर बाद में...', दूसरी शादी पर बोले यश कुमार, अंजना सिंह में नहीं थी वाइफ वाली क्वालिटी?
'पति पहले करियर बाद में...', दूसरी शादी पर बोले यश कुमार, अंजना सिंह में नहीं थी वाइफ वाली क्वालिटी?
ट्रेंडिंग
Video: 90 साल के दादा और 80 की दादी पहली बार पहुंचे लंदन, पोती ने कराया ऐसा सफर कि रो पड़ा इंटरनेट
90 साल के दादा और 80 की दादी पहली बार पहुंचे लंदन, पोती ने कराया ऐसा सफर कि रो पड़ा इंटरनेट
शिक्षा
ISRO URSC Internship 2026 : ISRO में इंटर्नशिप का मौका, पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगी एंट्री; जानें डिटेल्स
ISRO में इंटर्नशिप का मौका, पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगी एंट्री; जानें डिटेल्स
Parenting
Digital Safety For Children: इंटरनेट की दुनिया में बच्चों के लिए बिछा है जाल, 13 की उम्र से पहले सिखा दें ये सेफ्टी रूल्स
इंटरनेट की दुनिया में बच्चों के लिए बिछा है जाल, 13 की उम्र से पहले सिखा दें ये सेफ्टी रूल्स
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget