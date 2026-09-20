एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

एस जयशंकर-CBI डायरेक्टर को भी SIR का नोटिस, चुनाव आयोग ने क्या कहा? EC की तरफ से दिल्ली में चलाए जा रहे SIR के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी पत्नी को नोटिस भेजा है. इस लिस्ट में CBI डायरेक्टर प्रवीण सूद और पूर्व आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी को भी नोटिस दिया है. Read More

CM विजय के कामकाज पर प्रकाश राज का रिएक्शन - 'अगर एक साल बाद भी...' प्रकाश राज ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की सरकार को कम से कम एक साल का समय देने की बात कही. उन्होंने कहा कि सिर्फ 120 दिन में सरकार के कामकाज का आकलन करना जल्दबाजी होगी. Read More

इटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक! मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...' इटली की सरकार जल्द ही स्कूलों में बुर्का पहनने की योजना पर काम कर रही है. इसका इशारा वहां की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने एक प्रोग्राम के दौरान किया है. इसे उन्हें दक्षिणपंथी छवि के तौर पर देखा जा रहा है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

वेस्टइंडीज टीम में फिर से आया पूरन, भारत के खिलाफ मिला मौका; जानें इस खिलाड़ी के बारे में भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम में कामिल पूरन को पहली बार जगह मिली है. जानें इस बल्लेबाज के बारे में और CPL 2026 में उनका प्रदर्शन. Read More

एशियन गेम्स से पहले टीम इंडिया से जुड़े 3 नए खिलाड़ी, RCB के 2 स्टार गेंदबाजों को मिली जगह एशियन गेम्स से पहले टीम इंडिया की तैयारी को मजबूती मिली है. रासिख सलाम, विक्की ओसवाल और कार्तिक त्यागी नेट्स में भारतीय बल्लेबाजों को गेंदबाजी की चुनौती देंगे. Read More

Mahabharani Shraddha 2026: पितृ पक्ष में महाभरणी श्राद्ध इतना खास क्यों? जानिए यमराज और गया तीर्थ से जुड़ा शास्त्रीय संबंध महाभरणी श्राद्ध 2026: क्या घर बैठे मिलता है गया तीर्थ जैसा पुण्य? पितृ पक्ष में 29 सितंबर को महाभरणी का संयोग है. धर्मसिंधु के अनुसार, यमराज के इस नक्षत्र में किया गया तर्पण गया श्राद्ध समान फलदायी है. Read More