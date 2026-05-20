एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

CHINA-RUSSIA TALKS: पुतिन से मुलाकात के बाद गरजे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान वॉर पर दो टूक, ट्रंप पर ऐसे साधा निशाना पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की अहम बैठक हुई. दोनों नेताओं ने युद्ध रोकने, बातचीत बढ़ाने और वैश्विक स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया. Read More

Safety Equipment: गर्मी के मौसम में घर में जरूर रखें आग बुझाने वाले ये जरूरी सामान, मुसीबत पड़ने पर यही आएंगे काम Fire Safety Items: गर्मी के मौसम में अगर आपके घरों में आग बुझाने के जरूरी उपकरण नहीं हैं तो आप किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं. आज ही अपने घरों में इन जरूरी सामनों को रखना शुरू कर दें. Read More

भारत-इटली रिश्तों में नया आयाम: विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमति, क्या बोले PM मोदी-मेलोनी? World News: भारत के PM मोदी पहली बार इटली के द्विपक्षीय दौरे पर हैं. भारत - इटली नजदीकी साथी के तौर पर काम कर रहे हैं. भारत से इटली के मजबूत रणनीतिक संबंध हैं. इटली की पीएम मेलोनी ने बयान जारी किया है. Read More

'परिश्रम ही सफलता की कुंजी', जब PM मोदी के सामने हिंदी बोलने लगीं मेलोनी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल Giorgia Meloni PM Modi Meet: जॉर्जिया मेलोनी ने कहा हमारा लक्ष्य कई क्षेत्रों में भारत और इटली के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि अब दोनों देश और भी ज्यादा करीब आ गए हैं. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

BAN VS PAK: बांग्लादेश की पाकिस्तान पर जीत से डब्ल्यूटीसी तालिका में छठे स्थान पर खिसका भारत बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में हराकर इतिहास रच दिया. टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को अपने घर में मात दी और सीरीज अपने नाम कर ली. Read More

मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने लोअर उतारा और उसे कंधे पर टांग लिया, वीडियो वायरल आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में चल रहे वैभव सूर्यवंशी का एक मासूम वीडियो वायरल हो गया, जिसमें अवॉर्ड लेने के बाद वह लोअर कंधे पर टांगकर ड्रेसिंग रूम लौटते दिखे. Read More

Rashifal 21 May 2026: गुरु पुष्य नक्षत्र पर ग्रहों की शुभ संयोग, 5 राशियों के खुलेंगे भाग्य, मेष से मीन तक राशिफल देखें Rashifal 21 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और गुरुवार है. मेष से मीन तक के राशिफल में जानें इस दिन आपका करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है. Read More