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हिंदी न्यूज़न्यूज़एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 20 जून 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.

Written By : एबीपी न्यूज़ ब्यूरो |  Updated at : 20 Jun 2026 09:00 PM (IST)
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  1. फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज

    शांति समझौते पर सहमति बनने के कुछ दिनों बाद ईरान ने शनिवार को अमेरिका और इजरायल के कथित तौर पर सीजफायर का उल्लंघन करने के बाद होर्मुज को बंद कर दिया है. ईरानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आई है.  Read More

  2. देश के युवाओं के खातों में PM मोदी ने जारी किए 2400 करोड़ रुपए, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15000

    PM VBRY Scheme: केंद्र सरकार ने PM विकसित भारत रोजगार योजना के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए करीब 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों को जारी की. Read More

  3. TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी

    AICC ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए आदेश में कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके तहत पश्चिम बंगाल के तहत कांग्रेस विधायक दल का नेता और उपनेता की नियुक्ति की गई. Read More

  4. ट्रंप ने इटली की PM को लेकर किया चौंकाने वाला दावा, बोले - ‘लोकप्रियता में हो गई कमी, इसलिए मेलोनी...’

    Trump Claims on Meloni: ट्रंप ने कहा कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने या विकसित करने से रोकने के मुद्दे पर अमेरिका का साथ नहीं दिया. Read More

  5. रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल

    एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

  6. Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं

    Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए.  Read More

  7. IND VS AFG: चेन्नई में बदलेगा टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन, तीसरे वनडे में दिखेंगे दो नए चेहरे, देखें प्लेइंग 11

    सीरीज 2-0 से जीत चुकी टीम इंडिया तीसरे वनडे में दो बदलाव कर सकती है. हर्षित राणा की वापसी तय मानी जा रही है, जबकि नीतीश रेड्डी के आने से यशस्वी जायसवाल बाहर हो सकते हैं. Read More

  8. HELMET HISTORY: क्रिकेट हेलमेट का आइडिया कहां से आया, बाइक से जुड़ी है पूरी कहानी

    आज हर बल्लेबाज हेलमेट पहनकर मैदान पर उतरता है, लेकिन इसकी शुरुआत एक दिग्गज क्रिकेटर के साधारण से विचार से हुई थी. वही आइडिया आगे चलकर खिलाड़ियों की सबसे बड़ी सुरक्षा बन गया. Read More

  9. Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ

    Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से बढ़ सकता है आत्मविश्वास और ऊर्जा? योग दिवस पर जानिए सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राएं, उनके फायदे और ज्योतिष में इसका विशेष महत्व. Read More

  10. ईरान की ये 2 शर्ते मानी तो ही होर्मुज से निकलेंगे जहाज, नए प्लान से LPG-तेल की सप्लाई चेन में हलचल

    Hormuz Strait Rules: अमेरिका-ईरान समझौते के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खोला गया, लेकिन ईरान ने नए नियम लागू किए हैं जिनमें जहाजों के लिए रजिस्ट्रेशन, सरकारी अनुमति और इंश्योरेंस अनिवार्य किया गया है. Read More

Published at : 20 Jun 2026 09:00 PM (IST)
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