एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 20 जुलाई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
Train Booking: IRCTC के छिपे हुए 5 नए फीचर्स, अभी जान लें, वरना बुक नहीं होगी तत्काल टिकट
IRCTC Ticket: IRCTC ने तत्काल टिकट बुकिंग को तेज और आसान बनाने के लिए अपनी वेबसाइट में कई नए फीचर्स जोड़े हैं. आइए जानते हैं, कौन-से 5 बदलाव कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. Read More
Free Ration: यूपी में किन लोगों को घर पर ही मिलेगा राशन? 47 लाख नए परिवार जोड़ेगी सरकार, कैसे करें आवदेन
Free Ration: उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, अब राज्य में लोगों को घर बैठे ही राशन मुहैया करवा दिया जाएगा. इसके लिए सरकार नए परिवारों को भी इस लिस्ट में जोड़ेगी. Read More
क्या सर्विलांस के नियमों का हो रहा पालन? सीजेपी आंदोलन को लेकर हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस से सवाल
इस याचिका को जेएनयू की पूर्व अध्यक्ष आइशे घोष ने हाईकोर्ट में लगाया. इसमें कहा गया कि 20 जून को जंतर मंतर पर सीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन की लगातार 24 घंटे निगरानी की जा रही है. Read More
Iran Earthquake: भूकंप के तेज झटके से कांपी ईरान की धरती! रिक्टर स्केल पर मापी गई 5.5 की तीव्रता
Iran Earthquake: पश्चिमी ईरान में सोमवार को 5.5 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया. काहरिज और जावनरुद के आसपास झटके महसूस किए गए. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
'आपके आंसू हमारे आंसू', मैदान पर भावुक हुए मेसी के लिए अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन का खास पोस्ट
फीफा वर्ल्ड कप का फिनल मुकाबला स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेल गया था जिसमें अर्जेंटीना की हार हो गई थी जिसके बाद लियोनल मेसी ग्राउन्ड पर भावुक हो गए थे. Read More
पूर्व भारतीय दिग्गज फुटबॉलर का अर्जेंटीना की हार पर बड़ा बयान, 'स्पेन ने लियोनेल मेसी को...'
स्पेन ने अर्जेंटीना को लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने से रोक दिया. फाइनल में स्पेन ने बाजी मारी, और वर्ल्ड चैंपियन बन गई. मेसी की टीम की हार पर पूर्व भारतीय दिग्गज फुटबॉलर ने बड़ा बयान दिया है. Read More
Amazing Temple: भारत का ऐसा मंदिर, जहां भगवान को चढ़ता है काली मिर्च वाला विशेष प्रसाद, जानिए सदियों पुरानी अनोखी परंपरा
Amazing Temple: तमिलनाडु के कल्लाझागर मंदिर में भगवान विष्णु को प्रतिदिन काली मिर्च से बने विशेष 'मिलगु दोसा' का भोग लगाया जाता है। जानिए इस अनोखी परंपरा का धार्मिक महत्व। Read More
India-China Border Trade: 6 साल बाद भारत-चीन ट्रेड को मिली हरी झंडी, 1 अगस्त से सस्ते मिलेंगे तिब्बती ऊन और पश्मीना
Border Trade News: छह साल बाद लिपुलेख दर्रे से भारत-चीन पारंपरिक सीमा व्यापार फिर शुरू होगा. आइए जानते हैं, 1 अगस्त 2026 को भारतीय व्यापारियों का पहला दल तकलाकोट मंडी में कब और कैसे प्रवेश करेगा. Read More