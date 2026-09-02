एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 2 सितंबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
भारतीय रेलवे का ऐसा अनोखा स्टेशन, जहां नहीं है एक भी प्लेटफॉर्म? जानें इसकी कहानी
भारतीय रेलवे के स्टेशनों के नाम बेहद ही अनोखे हैं. इस लिस्ट में नाना स्टेशन का भी नाम शामिल है, जिसके बारे में अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि इसका नाम नाना क्यों रखा गया है. जानिए इसके पीछे की वजह. Read More
एविएशन सेक्टर की साख दांव पर, भारत का सेफ्टी ऑडिट करेगी US की टीम, समझें मायने
भारतीय एविएशन सेक्टर की साख दांव पर लगी है. अमेरिकी नियामक FAA 16 से 20 नवंबर तक विमानन नियामक DGCA की जांच करेगी. कुछ दिन पहले DGCA के सालाना ऑडिट में कई खामियां मिली थीं. Read More
पति को 'अनपढ़-गंवार' कहकर पत्नी ने किया अपमानित, अब SC ने दी तलाक को मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2003 को हुई शादी के एक मामले में कपल के तलाक को मंजूरी दे दी है. अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में एमपी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. Read More
पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, उज्बेकिस्तान ने खरीद डाले चीनी J-10 फाइटर जेट
उज़्बेकिस्तान ने चीन से J-10 फाइटर जेट खरीदे हैं. पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के समय J-10 फाइटर जेट से भारत के रफाल को गिराने का झूठा दावा किया था. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
लियोनेल मेसी के 3 रिकॉर्ड, इनका टूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
Lionel Messi 3 Records: लियोनल मेसी ने सोमवार को इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का एलान कर दिया. यहां जानें उनके 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड. Read More
लियोनल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, 21 साल के करियर पर लगा विराम
लियोनल मेसी ने अचानक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहकर सबको हैरान कर दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में तीन पन्नों की चिट्ठी शेयर की, जिसमें संन्यास की बात कही. Read More
Dahi Handi 2026: दही हांडी 5 या 6 सितंबर किस दिन है, कान्हा के जन्म के बाद क्यों मनाते ये पर्व
Dahi Handi 2026: दही हांडी 5 सितंबर 2026 को है. कान्हा काल से लेकर आज तक दही हांडी उत्सव में कई बदलाव आए, कैसे बाल गोपाल का ये उत्सव प्रतियोगिता में बदला, क्यों जन्माष्टमी के अगले दिन मनाते ये उत्सव. Read More
8th Pay Commission: चेन्नई से बेंगलुरु तक बैठकों का दौर, वेतन और पेंशन पर होगा मंथन
8th Pay Commission की सितंबर से अक्टूबर के बीच होने वाली बैठकों का शिड्यूल सामने आ गया है. ये मीटिंगें अलग- अलग शहरों में होने वाली हैं, जिनमें कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स को लेकर बातचीत होगी. Read More