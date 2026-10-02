एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 2 अक्टूबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री भेजते हैं? पोस्ट ऑफिस के इस नए नियम को जान लें
डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री की बुकिंग में बदलाव किया है. अब भेजने वाले और पाने वाले, दोनों का मोबाइल नंबर देना जरूरी होगा. इससे सही जानकारी, आसान ट्रैकिंग और डिलीवरी में सुविधा मिलेगी. Read More
रेलवे ने चलाईं 46 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, दिवाली-छठ पर घर जाना हुआ आसान
दिवाली और छठ पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे 23 जोड़ी यानी 46 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाएगा. इन ट्रेनों के 552 फेरे निर्धारित हैं, जिससे कई राज्यों के यात्रियों को सुविधा मिलेगी. Read More
‘बेहद खास पल..’, एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत पर PM मोदी ने जताई खुशी
2026 एशियन गेम्स से पहले भारत की महिला हॉकी टीम ने साल 1982 में गोल्ड मेडल जीता था. इसके 44 साल बीत जाने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक बार फिर से एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता है. Read More
'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', फ्लाईदुबई कॉकपिट घटना पर नेतन्याहू का बड़ा बयान
फ्लाईदुबई कॉकपिट की घटना पर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्शन ऑर्डर देते हुए कहा है कि जो लोग भी इस घटना के पीछे हैं, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
एशियन गेम्स: भारत के लिए ऐतिहासिक रहा आज का दिन, 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज समेत जीते 10 मेडल
2026 एशियन गेम्स में भारत के लिए आज (शुक्रवार) का दिन बेहद खास रहा. भारत ने आज एक मिनट में दो गोल्ड मेडल जीते. आज भारत के नाम कुल 10 मेडल रहे, जिसमें 6 गोल्ड शामिल हैं. Read More
भारत की महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास, 44 साल बाद एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल
Asian Games 2026 Hockey Women's Final: महिला हॉकी में भारत और चीन के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया. इस गोल्ड मेडल मैच में भारतीय टीम ने 1-0 से बाजी मारी. Read More
पापांकुशा एकादशी पर तुलसी में जल चढ़ाना सही या गलत? जान लें ये एक जरूरी नियम
Papankusha Ekadashi 2026: तुलसी पूजन क्यों है खास? 22 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी है. इस दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं और पत्ते न तोड़ें. शाम को घी का दीपक जलाने से पाप मिटते हैं व घर में सुख-समृद्धि आती है. Read More
क्या रिटायरमेंट के लिए 1.5 करोड़ काफी हैं? NPS के नए सर्वे ने बताया सच
NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम में लोगों की दिलचस्पी काफी हद तक बढ़ रही है. लेकिन रिटायरमेंट के लिए अब तक लोगों का बचत का लक्ष्य थोड़ा कम है. ऐसे में क्या डेढ़ करोड़ की रकम बचाकर रखना ठीक है. Read More