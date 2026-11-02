एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

इस राज्य की 37 लाख महिलाओं को सरकार ने भेजे 1291 करोड़, चेक करें बैंक अकाउंट पंजाब में महिलाओं को दीवाली गिफ्ट मिला है. मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत राज्य सरकार ने महिलाओं के खाते में 1291 करोड़ रुपए की सम्मान राशि भेजी है. योजना की अगली किस्त एक दिसंबर को आएगी. Read More

महिलाओं को सोशल मीडिया हमलों से बचाना मकसद, केरल सरकार लाएगी कानून केरल की सरकार महिलाओं पर होने वाले हमलों को लेकर सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए एक कानून लाने जा रही है. मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने इस बारे में जानकारी साझा की है. Read More

अंतरिक्ष में ड्रैगन की साजिश! भेजा खतरनाक जासूस, यूएस एजेंसी ने लीक की तस्वीर यह तस्वीर साल 2024 में 'वेंटोर' कंपनी के एक सैटेलाइट ने अंतरिक्ष में महज 90 किलोमीटर की दूरी से ली थी. फोटो की क्लेरिटी इतनी अच्छी है कि इसमें 4.5 सेंटीमीटर जितनी छोटी चीज भी बिल्कुल साफ दिख रही है. Read More

Explained: क्या अपने ही किराए के घर में रील बनाना मना है? उर्फी जावेद के नए विवाद के बीच समझें कानूनी नियम क्या कोई मकान मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) किसी किराएदार या फ्लैट मालिक को उसके निजी घर के अंदर वीडियो या डिजिटल कंटेंट बनाने से कानूनी तौर पर रोक सकता है? जानिए कानून क्या कहता है Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी: लगातार चौथी जीत, टीम इंडिया की सेमीफाइनल में धाकड़ एंट्री लगातार चौथी जीत के साथ टीम इंडिया ने 2026 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली. टीम ने चौथे मुकाबले मलेशिया को करारी शिकस्त दी. Read More

भारत की बेटी मनीषा भानवाला ने रचा इतिहास, बनीं पहली महिला कुश्ती चैंपियन मनीषा भानवाला भारत के लिए वर्ल्ड रेसलिंग का खिताब जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गईं. उन्होंने गोल्ड मेडल यानी खिताबी मुकाबले अमेरिकी पहलवान एबिगेल नेट को हराया. Read More

वेटिकन में सदियों पुरानी परंपरा टूटी, पहली बार एक आम महिला बनीं मीडिया हेड, जानिए कौन हैं मारिया अल्वाराडो मारिया मोंटसेराट अल्वाराडो वेटिकन के संचार विभाग की प्रमुख बनी हैं. जानें EWTN News से यहां तक का सफर और उनकी नियुक्ति क्यों खास है. Read More