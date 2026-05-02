एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

55 रुपए से 18000 तक... वेतन आयोग ने कैसे बदली कर्मचारियों की माली हालत, जानें साल दर साल कितना बढ़ी सैलरी 8th Pay Commission News: सातवें पे कमीशन की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह पे कमीशन में समय समय पर बदलाव आया है? जानिए कब-कब कितनी सैलरी बढ़ी. पढ़ें ये पूरी रिपोर्ट. Read More

NPS News: एनपीएस निवेशक ध्यान दें! बदल गए कई नियम, अब कम बैलेंस वाले खातों पर नहीं लगेगा मेंटेनेंस चार्ज NPS Account Update: निवेश करने वालों के लिए अब एक सुनहरा मौका आया है. जहां NPS अकाउंट में बदलाव से कम निवेश करने वालों को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है. पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें खबर. Read More

चुनाव आयोग का बंगाल को लेकर बड़ा फैसला, 165 एडिशनल काउंटिंग और 77 पुलिस ऑब्जर्वर किए नियुक्त West Bengal Elections 2026: आयोग ने कहा कि इन सभी अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति इसलिए की गई है ताकि वोट काउंटिंग प्रक्रिया को सुरक्षित, शांतिपूर्ण, भय-मुक्त और पारदर्शी आयोजन को सुनिश्चित कर सकें. Read More

'अमेरिका की किसी भी मूर्ख हरकत के लिए सेना तैयार', युद्ध की सुगबुगाहट के बीच ईरान की ट्रंप को सख्त चेतावनी Middle East Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर युद्ध को लेकर तनाव गहराता जा रहा है. ईरान की सेना हेडक्वार्टर के चीफ मोहम्मद जाफर असदी ने बयान जारी किया है. Read More

रिजेक्शन की वजह से खुली अनुष्का शर्मा की किस्मत, ऐसे मिला 'रब ने बना दी जोड़ी' में तानी का किरदार अनुष्का शर्मा को लगातार रिजेक्शन मिले, लेकिन ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के स्क्रीन टेस्ट से उनकी किस्मत बदल गई. उन्हें इस मौके की उम्मीद भी नहीं थी. Read More

समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More

रांची के 7 साल के बच्चे ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 10 घंटे में एक देश से तैरकर दूसरे देश पहुंचा Swimmer Ishank Singh World Record Palk Strait: भारत के 7 वर्षीय बालक ने तैराकी में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. उसने 2 देशों के बीच की दूरी 10 घंटे से कम समय में तय कर ली. Read More

IPL 2026: अंकतालिका में आखिर नंबर पर लखनऊ सुपर जायांट्स, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी अब हुआ टीम में शामिल IPL 2026: इंडियन प्रेमियर लीग में लखनऊ सुपर जेनट्स (LSG) की परफॉरमेंस बेहद निराशजनक रही है लेकिन अब उनकी किस्मत चमक सकती है. Read More

Rashifal 3 May 2026: वृषभ, कर्क सहित 5 राशियों के सितारे रहेंगे बुलंद, भाग्य का मिलेगा साथ, जानें मेष-मीन राशिफल Rashifal 3 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और रविवार का दिन मेष से मीन तक करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है जान लें. Read More