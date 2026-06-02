एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

ITR Filing News: लोन अप्रूवल से लेकर वीजा प्रोसेसिंग तक... समझें समय पर ITR भरने का असली फायदा ITR Filing News: साल 2026-27 के लिए ITR फाइलिंग की प्रोसेस शुरू हो गई है. अगर आपको इस बारे में नहीं पता है या आप सोच रहे हैं बाद में कर लेंगे, तो पहले समय पर ITR फाइल करने के फायदे जान लीजिए. Read More

Train News: हरियाणा से सोमनाथ धाम के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए कब होगी रवाना और कैसे करें आवेदन Somnath Darshan Yatra: हरियाणा के बुजुर्गों के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के मुफ्त दर्शन का मौका है. जानें इसके लिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता की शर्तें और यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी. Read More

शुभेंदु सरकार के खिलाफ ममता का बड़ा धरना, शामिल होने पहुंचे TMC के सिर्फ 5 विधायक और 6 सांसद Mamata Banerjee Protest: ममता बनर्जी ने बीजेपी पर चुनाव में वोटों की लूट के बाद तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. फर्जी हस्ताक्षर विवाद पर भी उन्होंने बयान दिया. Read More

होर्मुज पर बड़ी खबर, ईरान के सरकारी टीवी का ऐलान, अब चौबीसो घंटे खुला रहेगा ट्रैफिक ईरान के सरकारी टीवी ने घोषणा की है कि हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए 24 घंटे ट्रांजिट सर्विस प्रदान की जाएंगी. अब रास्ते से तेल और अन्य जहाजों की आवाजाही दिन-रात बिना रुके हो सकेगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

Explained: FIFA वर्ल्ड कप का दुनियाभर में शोर लेकिन में भारत में सन्नाटा! भारतीयों के खून में क्यों दौड़ता क्रिकेट? FIFA World Cup 2026: क्रिकेट के प्रशंसकों में नियमित रूप से मैच देखने वाले यानी 'एक्टिव फैन' बहुत ज्यादा हैं, जबकि फुटबॉल में अभी भी बड़ा हिस्सा यानी 'कैज़ुअल व्यूअर' सिर्फ बड़े टूर्नामेंट देखता है. Read More

IPL में करोड़ों में बिकने वाला खिलाड़ी कर रहा आज बैंक में नौकरी, जानिए कौन है यह प्लेयर SRH Spent Crores on Siddarth Kaul: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल साल 2024 में आईपीएल और इंरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. Read More

IPL ट्रॉफी जीतने के बाद पत्नी अनुष्का संग प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे विराट कोहली IPL 2026 का खिताब जीतने के बाद विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने वृंदावन आश्रम पहुंचे. माथे पर चंदन, हाथ में गीता और तुलसी माला पहने विराट भक्ति में डूबे दिखे. Read More