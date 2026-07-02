एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

राशन कार्ड वाले ध्यान दें, सरकार ने चावल को लेकर लिया बड़ा फैसला, जानें PMGKAY योजना में क्या बदला Ration Card: केंद्र सरकार ने PDS के तहत मिलने वाले चावल की गुणवत्ता सुधारने का फैसला लिया है. अब राशन में टूटे दाने कम होंगे, जिससे 80 करोड़ लाभार्थियों को बेहतर अनाज मिलेगा. Read More

Solar Panel: ज्यादा बिजली और कम बिल चाहिए? पहले जान लें कौन-सा सोलर पैनल रहेगा सबसे बेहतर Solar Panel Tips: आज कल कई लोग सोलर पैनल अपने घर की छत पर लगवा रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उनके घर के लिए कौन-सा पैनल सही रहेगा. जानिए कौन सा पैनल है बेहतर? Read More

अयातुल्ला खामनेई की आखिरी सलामी में नहीं शामिल होंगे ईरान के सुप्रीम लीडर मोइजतबा, जानें वजह ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत स्थित प्रतिनिधि अयातुल्लाह हकीम इलाही ने बताया कि मोइजतबा खामनेई स्वयं इस शोक समारोह में शामिल होकर अपने पिता को अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते थे. Read More

तेहरान से मशहद तक... 6 दिनों तक चलेगा अयातुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम, सामने आया पूरा शेड्यूल Supreme Leader of Iran Ali Khamenei Funeral: खामेनेई के पार्थिव शरीर को 9 जुलाई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में दफन किया जाएगा. उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम करीब 6 दिनों का होगा. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Sanju Samson Vaibhav Sooryavanshi: 'सिर्फ 6 रन...' संजू सैमसन कब तक ऐसे फ्लॉप रहेंगे? वैभव सूर्यवंशी की 'प्लेइंग-11' में होने वाली है एंट्री! टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर को वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर अब कड़ा फैसला लेना ही होगा. Read More

IND vs ENG: अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे चमके, फिर भी पहले टी20 में सामने आईं टीम इंडिया की 5 बड़ी कमजोरियां बारिश से भारत-इंग्लैंड पहला टी20 रद्द रहा. भारत ने 189/7 बनाए, लेकिन ओपनिंग फ्लॉप, ईशान किशन का रनआउट, तिलक की धीमी पारी और बल्लेबाजी क्रम के प्रयोग ने टीम की चिंताएं बढ़ाईं. Read More

Maa Majhighariani Odisha Temple: 9 दान पेटियां, 250 से ज्यादा लोग और घंटों की गिनती; ओडिशा के रायगढ़ा में दिखा आस्था का ऐसा सैलाब Odisha Temple: ओडिशा के रायगढ़ा में मां माझीघरियानी मंदिर की हुंडी खुलने पर ₹1.26 करोड़ कैश, 32g सोना, 1.3kg चांदी और अमेरिका-कनाडा समेत 9 देशों की विदेशी मुद्राएं मिलीं. दान बैंक खाते में जमा होगा. Read More