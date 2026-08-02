एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 2 अगस्त 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
10 किलो का वाला सिलेंडर लॉन्च, इसे कैसे बुक करें, क्या है रेट?
BPCL LPG Cylinder: BPCL ने ग्राहकों की सुविधा के लिए 10 किलोग्राम का भारतगैस लाइट ZIP फाइबर कंपोजिट LPG सिलेंडर लॉन्च किया है. आइए जानते हैं यह हल्का सिलेंडर कैसे आसान कनेक्शन और तेज डिलीवरी देगा. Read More
बिना बताए कैंसिल कर दी 'दूल्हे' की फ्लाइट, कोर्ट पहुंचा शख्स, मिला मुआवजा
Flight Delay: शादी के लिए जा रहे दूल्हे को एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी मिली. कोर्ट ने यात्री के पक्ष में फैसला देते हुए टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म को मुआवजा देने का आदेश दिया. Read More
'बिना समय बर्बाद किए...', कावेरी विवाद पर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान?
सीएम शिवकुमार ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नवंबर 2025 में मेकेदातु परियोजना पर कर्नाटक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के खिलाफ तमिलनाडु की आपत्ति को खारिज करने का जिक्र किया. Read More
इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता
आग लगने के समय जहाज में 271 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे. रविवार दोपहर तक कम से कम 225 लोगों को बचा लिया गया था. वहीं, लापता लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
EXCLUSIVE: भारत ने बॉक्सिंग में जीते 7 गोल्ड, ABP पर मनोज कुमार बोले- ये तो बस शुरुआत
EXCLUSIVE: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सरों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया. भारत ने बॉक्सिंग में 7 गोल्ड सहित 10 मेडल जीते. पूर्व बॉक्सर मनोज कुमार ने इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर एबीपी से खास बात की. Read More
CWG के बीच भारतीय नक्शे को लेकर विवाद, बॉक्सर लवलीना ने जताई आपत्ति
लवलीना बोरगोहेन ने शनिवार को कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता, ये दिन भारतीय मुक्केबाजों के लिए ऐतिहासिक रहा. हालांकि जीत के बाद उन्होंने कुछ ऐसा देखा, जिस पर उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई. Read More
Sawan Somwar Vrat 2026: ऑफिस जाने वाले लोग कैसे रखें सावन सोमवार का व्रत? अपनाएं ये 4 आसान वर्क-लाइफ हैक्स
Sawan Ka Pehla Somwar 2026: सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को है, नौकरीपेशा लोग इस दिन व्रत कैसे कर सकते हैं, क्या है शास्त्रों में नियम, बिना भूखे रहे भी व्रत का फल मिलता है क्या जान लें. Read More
चायवालाज के फाउंडर रोहित शर्मा ने किया सुसाइड, 17 की उम्र में शुरू किया था बिजनेस
Chaiwalaz Founder: राजस्थान के दौसा में चायवालाज़ के संस्थापक रोहित शर्मा का निधन हो गया. पुलिस के अनुसार वे घर में मृत पाए गए, जबकि घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है. Read More