एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 19 मई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
EPFO News: 1000 से सीधे 7500 रुपए होगी न्यूनतम पेंशन? अब आया ईपीएफओ का बयान, जानें
Pension News: बीते कई दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि EPFO ने अपने कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये कर दी है. अब खुद ईपीएफओ की तरफ से इस खबर की सच्चाई सामने आई है. Read More
पीएम मोदी की आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क नेताओं के साथ अहम बैठक, ट्रेड-डिफेंस पर रहेगा जोर
पीएम मोदी ने आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के नेताओं से की अहम बैठकें, व्यापार, हरित ऊर्जा, रक्षा और तकनीक पर बढ़ेगा सहयोग Read More
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
Maharashtra RBI: आरबीआई ने कहा कि यह सहकारी बैंक 19 मई, 2026 को कारोबार बंद होने के साथ ही बैंकिंग गतिविधियां संचालित करना बंद कर देगा. Read More
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
पंजाब सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री मरियम नवाज की अध्यक्षता में हुई बैठक में लाहौर की विभिन्न सड़कों और गलियों के मूल और ऐतिहासिक नामों को बहाल करने की योजना को मंजूरी दी गई थी. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
'धोनी के बाद कप्तानी आसान नहीं', रुतुराज गायकवाड़ पर स्टीफन फ्लेमिंग का बड़ा बयान
स्टीफन फ्लेमिंग ने रुतुराज गायकवाड़ का समर्थन करते हुए कहा कि धोनी के बाद कप्तानी संभालना आसान नहीं है. Read More
‘अगर मुझसे उलझे…’ महविश के वीडियो में दिखे शिखर धवन, चहल को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज
आरजे महविश ने शिखर धवन के साथ इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसके बाद फैंस ने युजवेंद्र चहल को लेकर मजेदार रिएक्शन देने शुरू कर दिए. Read More
Ganga Dussehra 2026 Date: गंगा दशहरा 25 या 26 मई कब, स्नान-दान की सही तारीख, मुहूर्त देखें
Ganga Dussehra 2026 Date: गंगा दशहरा 25 मई 2026 को मनाया जाएगा. ये दिन जीवन में 10 महापापों से मुक्ति पाने का अवसर देता है. गंगा दशहरा का मुहूर्त क्या है, इस दिन कौन से काम करने पर लाभ मिलता है जान लें. Read More
Dollar vs Rupee: करेंसी की रिंग में डॉलर के आगे पस्त रुपया, लगातार 8वें सत्र गिरकर नए लो लेवल पर पहुंचा
Dollar vs Rupee: भारतीय रुपये में आज भी गिरावट आई है. यह लगातार 8वां सत्र है, जब रुपया अमेरिकी डॉलर के आगे पस्त हुआ है.. आज रुपया डॉलर के मुकाबले 2 पैसे गिरकर 96.37 के लेवल पर खुला. Read More
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Source: IOCL