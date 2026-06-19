एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 19 जून 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में मिलेगा VIP ट्रीटमेंट! नई पॉलिसी से बिना धक्के खाए सफर करें यात्री, समझ लें नियम
Delhi Metro News: DMRC ने यात्रियों के लिए मेट्रो कोच रिजर्वेशन सुविधा शुरू की है, जिसमें तय रकम देकर पूरा कोच ग्रुप के लिए बुक किया जा सकता है, जिससे सफर आरामदायक होगा. Read More
महीने के आखिर में खाली हो जाती है जेब? कुछ आसान टिप्स को अपनाकर कर सकते हैं अच्छी बचत, जानें
Salary Saving Tips: क्या आपकी भी सैलरी अच्छी है, लेकिन महीने के आखिर में आपके पास कुछ भी नहीं बचता है तो आप यह कुछ आसान टिप्स अपना सकते हैं, जिससे अच्छी बचत हो जाएगी. Read More
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
Rahul Gandhi Birthday: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दीं. Read More
74 कोड़ों की सजा, ईरानी सिंगर परस्तू अहमदी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना
Parastoo Ahmadi Irani Singer: परस्तू अहमदी ने दिसंबर 2024 को यूट्यूब पर एक लाइव कॉन्सर्ट किया था, जिसमें वह हिजाब की जगह स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई थीं. तब उन्हें हिरासत में लेकर फिर छोड़ दिया गया था. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
एशियन गेम्स टीम से बाहर होने पर मनिका बत्रा का फूटा गुस्सा, फेडरेशन पर उठाए सवाल; पीएम मोदी से लगाई गुहार
एशियन गेम्स 2026 की भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने पर मनिका बत्रा ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए और पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है. Read More
9 चौके-7 छक्के, 41 साल की उम्र में फाफ डु प्लेसिस का धमाका, सिर्फ इतनी गेंदों में जड़ा तूफानी शतक
41 वर्षीय फाफ डु प्लेसिस ने 52 गेंदों पर नाबाद 113 रन ठोककर टेक्सस सुपर किंग्स को 221 रन का विशाल लक्ष्य हासिल कराने में एहम भूमिका निभाई. Read More
Rashifal 20 June 2026: सिंह राशि में बनेगा ग्रहण योग, 4 राशियों के लिए चुनौतिभरा दिन, न करें ये गलती, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 20 June 2026: मीन वालों को प्रगति के संकेत तो मकर वालों की भी लगेगी खुशियों की लॉटरी. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें आज किन राशियों का भाग्य चमकेगा और किसे रहना होगा सावधान. Read More
Dubai vs India: दुबई या भारत, प्रॉपर्टी में निवेश के लिए कौन है सबसे बेस्ट, किस जगह मिलेगा ज्यादा रिटर्न? कहां लगाएं अपनी कमाई?
Dubai vs India: दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने पर अच्छा रिटर्न मिल जाता है, वहीं इंडिया में रेट धीरे-धीरे से बढ़ता है. अब ऐसे में कौन-सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, ये आप यहां से समझ सकते हैं. Read More