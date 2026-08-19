एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 19 अगस्त 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
3000 रुपए में किराए पर दिए बैंक खाते, हुआ 25 करोड़ का फ्रॉड
Bank Account Rental Scam: पटना में साइबर ठगी के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने के आरोप में तीन लोग गिरफ्तार हुए. पुलिस को खातों से 25 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता चला. Read More
EPF के साथ 7 लाख का बीमा फ्री, समझें पेआउट की सटीक कैलकुलेशन
EPFO EDLI Scheme: EPFO सदस्यों को EDLI के तहत नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को अधिकतम 7 लाख तक बीमा लाभ मिल सकता है. इसके लिए कर्मचारी से अलग प्रीमियम नहीं लिया जाता है. Read More
किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे अभिजीत दीपके? किरेन रिजिजू का बड़ा दावा
Kiren Rijiju on CJP: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी ने छात्रों के हितों दिशा में काम किया है, लेकिन किसी भी पार्टी को इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. Read More
छिड़ेगी यूक्रेन जैसी एक और जंग? जानें क्यों भारत के दखल की हुई मांग
जापान के खिलाफ तीन देशों की घेराबंदी की और कैसे इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए जापान ने भारत का रूख किया है. जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो जल्द भारत आएंगे. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
‘विराट कोहली मेरे भाई हैं…’ पीवी सिंधू के बयान ने जीता फैंस का दिल
भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू ने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली के साथ अपने खास रिश्ते को लेकर दिल की बात कही है. सिंधू ने कोहली को अपना भाई बताते हुए एक सलाह का भी खुलासा किया. Read More
WTC में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज, ऋषभ पंत दूसरे स्थान पर
Most Sixes in WTC: टेस्ट क्रिकेट का नाम आते ही आमतौर पर लंबे समय तक क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करने की तस्वीर सामने आती है. लेकिन पिछले कुछ सालों में इस फॉर्मेट का अंदाज काफी बदल चुका है. Read More
Rashifal 20 August 2026: इन 5 राशियों के लिए खास रहेगा दिन, ऑफिस में मिल सकती है खुशखबरी, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 20 August 2026: मासिक दुर्गाष्टमी का दिन मेष से मीन तक कैसा रहेगा आपका दिन? जानें किन राशियों को मिलेगा धन लाभ और किसकी चमकेगी किस्मत. पढ़ें संजीत कुमार मिश्रा का सटीक राशिफल. Read More
Real Estate: 1.7 करोड़ के फ्लैट पर भारी पड़ी 1.2 लाख की EMI, मुंबई का कपल परेशान
Mumbai Real Estate: मुंबई में 3.5 लाख मासिक कमाने वाले कपल ने 1.7 करोड़ का 2-BHK खरीदने का फैसला टाल दिया. भारी होम लोन EMI को देखते हुए उन्हें यह सौदा महंगा लगा. Read More