एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

आशा कार्यकर्ताओं को 3000, आंगनवाड़ी शिक्षकों को 1000, महिलाओं को फ्री बस सफर... इस राज्य ने किए बड़े ऐलान Honorarium Hike: केरल की नवगठित सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में आशा कार्यकर्ता, प्राइमरी टीचर्स के साथ ही महिलाओं के लिए नई सौगात दी है. जिससे इन वर्कर्स के बीच खुशी का माहौल है. Read More

क्या अमेरिका ईरान में बनी बात? ऑयल पर लगी रोक अस्थायी रूप से हटाने को राष्ट्रपति ट्रंप हुए तैयार Iran US War: ईरान ने युद्ध को खत्म करने पाकिस्तान को 14 सूत्रीय प्रस्ताव सौंपा था. कथित तौर पर नए बातचीत के ढांचे में ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाने के लिए US सहमत हुआ है. Read More

‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप सिंह पुरी Middle East Tensions: केंद्रीय मंंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पिछले चार सालों से ज्यादा समय से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद यह दूसरा बड़ा युद्ध है, जिसका वैश्विक आपूर्ति पर व्यापक असर पड़ा है. Read More

Explained: एक चरवाहे ने जान देकर खोल दी इजरायल की पोल! इराक में गुप्त सैन्य अड्डा का पर्दाफाश, आखिर कर क्या रहे थे यहूदी? Israel Secret Base in Iraq: अवाद अल-शम्मारी की मौत ने इराक के रेगिस्तान में छिपे एक ऐसे राज से पर्दा उठाया, जो मिडिल ईस्ट के भू-राजनीतिक खेल की एक खतरनाक तस्वीर पेश करता है. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

IPL 2026 में ऐसा क्या हुआ कि वैभव सूर्यवंशी का जिक्र कर नाराज हुए मोहम्मद कैफ, जानिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस सीजन में फील्डिंग का स्तर बेहद निराशाजनक रहा है. Read More

RR Vs DC IPL 2026: 'राजस्थान रॉयल्स अपनी पूरी क्षमता से खेले तो...', कोच विक्रम राठौड़ का बयान वायरल RR Vs DC IPL 2026: रविवार को राजस्थान रॉयलस की हार के बाद विक्रम राठौड़ ने कहा, "राजस्थान रॉयलस पूरी क्षम्ता से खेलें तो किसी भी टीम को हरा सकती है." Read More

Rudraksha: वैवाहिक जीवन और मानसिक शांति के लिए खास माना जाता है ये रुद्राक्ष Rudraksha Niyam: धार्मिक मान्यताओं में गौरी शंकर रुद्राक्ष को प्रेम, मानसिक शांति और सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. जानिए पूजा विधि, मंत्र और नियम. Read More