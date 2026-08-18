एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Train News: रेलवे स्टेशनों पर पानी को लेकर बड़ा एक्शन, कड़े नियम लागू Railway Water Quality: ट्रेन से यात्रा करते है और स्टेशन का पानी पीते हैं तो ये खबर आपके काम की है. रेलवे स्टेशनों के पानी की जांच में कई कमियां सामने आई है. जानिए. Read More

दशहरे की छुट्टियों में करें काशी-अयोध्या दर्शन, IRCTC लाया खास टूर पैकेज, जानें खर्च IRCTC Tour Package: IRCTC ने अहमदाबाद से धार्मिक यात्रा का खास पैकेज पेश किया है. 22 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस टूर में वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या दर्शन होंगे, जिसकी शुरुआत 35,000 से होगी. Read More

बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने रहेंगे ऋतब्रत बनर्जी, HC से याचिका खारिज कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है, जिसमें टीएमसी के बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी गई थी. Read More

ईरान बोला- बातचीत के लिए भीख मांग रहा US, ट्रंप ने दिया ये करारा जवाब Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट खुला है और सामान्य तौर से संचालित हो रहा है. समुद्र में बिछाई गई सभी बारूदी सुरंगों को हटा दिया गया है या उन्हें विस्फोट करके तबाह कर दिया गया है. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

जडेजा के टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 350 विकेट पूरे, सिर्फ 4 खिलाड़ी कर पाए हैं ऐसा टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में लगातार शानदार प्रदर्शन करना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता. यही वजह है कि क्रिकेट इतिहास में कुछ ही ऑलराउंडर ऐसे हुए हैं. Read More

सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा! सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 59 अलग-अलग वेन्यू पर मैच खेलकर खास रिकॉर्ड बनाया. उनके टेस्ट क्रिकेट में बनाए इस 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' को शायद 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा. Read More

विशेष: तुलसीदास ने रामचरितमानस संस्कृत में क्यों नहीं लिखी? जानें दिलचस्प कहानी Tulsidas Jayanti Special: WhatsApp पर भेजते हैं रामचरितमानस की चौपाइयां, लेकिन क्या जानते हैं तुलसीदास ने इसे संस्कृत में क्यों नहीं लिखा? कहानी बेहद दिलचस्प है. Read More