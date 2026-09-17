एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 17 सितंबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
ट्रेन का Tatkal टिकट चाहिए? बुकिंग शुरू होने से पहले कर लें ये काम
तत्काल टिकट की मांग ज्यादा होने से सीटें जल्दी भर जाती हैं. इसलिए बुकिंग शुरू होने से पहले यात्री अपनी निजी जानकारी, ट्रेन की डिटेल और पेमेंट की जरूरी जानकारी तैयार रखें. Read More
EPF: देश में आपदा के वक्त 3 महीने तक घट सकता है PF अंशदान, समझें नियम
नई EPF योजना 2026 के तहत महामारी या राष्ट्रीय आपदा में सरकार EPF योगदान को अधिकतम तीन महीने तक घटा या टाल सकती है. इसके लिए अलग आदेश जरूरी होगा. Read More
अमित शाह के WB दौरों को लेकर महुआ मोइत्रा की UN में शिकायत, जानें क्या कहा
महुआ मोइत्रा ने अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान मुस्लिम IAS-IPS अधिकारियों को कथित तौर पर कार्यक्रमों से दूर रखने का आरोप लगाया है. जानें UN स्पेशल रैपोर्टियर से शिकायत में क्या कहा. Read More
'मक्का पैक्ट पर अब आ गया...', हूती हमले के बीच बोले पाक रक्षा मंत्री का बड़ा बयान
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर मक्का पर हमला होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए किसी रक्षा समझौते की जरूरत नहीं है. उन्होंने ईरान को लेकर भी बड़ा दिया है. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
सचिन तेंदुलकर से यूसुफ पठान तक, खेल जगत के इन दिग्गजों ने पीएम मोदी को किया बर्थडे विश
खेल जगत की कई बड़ी हस्तियों ने पीएम नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की. Read More
कौन हैं नमन धीर? टी20 में 173 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया में बनाई जगह
नमन धीर ने टी20 में 173 रन की शानदार पारी खेलकर सबका ध्यान खींचा. इसके बाद उन्हें पहली बार इंडिया की वनडे टीम में जगह मिली. जानिए नमन धीर के क्रिकेट करियर की खास बातें. Read More
Radha Ashtami 2026: अष्टमी 18 सितंबर दोपहर से, क्या इसी समय से छोड़ना होगा अन्न? समझें व्रत का सही नियम
Radha Ashtami 2026: राधा अष्टमी तिथि 18 सितंबर की दोपहर से शुरू होगी. क्या उसी समय से अन्न छोड़ना होगा? जानें 19 सितंबर के व्रत, संकल्प और पारण का सही नियम. Read More
अगले 5 साल और टाटा की कमान संभालेंगे एन चंद्रशेखरन, टाटा संस बोर्ड ने दी हरी झंडी
टाटा संस के साथ एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल जो फरवरी में समाप्त होने जा रहा था, उसे दोबारा से बढ़ा दिया गया है. अब वो अगले पांच सालों तक बतौर चेयरमैन कार्यभार संभालेंगे. Read More