एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Post Office SCSS: हर साल होगी 246000 की इनकम, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में जमा करें पैसा, संवरेगा बुढ़ापा Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) सुरक्षित निवेश का विकल्प है, जिसमें 8.2% सालाना ब्याज मिलता है और यह खास तौर पर बुजुर्गों को नियमित आय और टैक्स लाभ प्रदान करती है. Read More

SIP vs PPF: 3000 की बचत से बनना है करोड़पति? जानिए SIP और PPF में से कौन 15 साल में कराएगा बंपर कमाई SIP vs PPF: अगर कोई व्यक्ति 15 साल तक हर महीने 3,000 रुपये निवेश करता है, तो SIP में PPF के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, जबकि PPF सुरक्षित और गारंटीड निवेश विकल्प माना जाता है. Read More

NEET Paper Leak: 'शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं', नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने NEET पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. Read More

फिर विवादों में FBI चीफ काश पटेल, गर्लफ्रेंड को सरकारी जेट से लग्जरी ट्रिप कराने का आरोप, उठे सवाल आरोप है कि 46 साल के FBI के डायरेक्टर ने कथित तौर पर 10 मई 2025 को अपनी 27 साल की गर्लफ्रेंड एल्क्सिस विल्किंस के साथ FBI के Gulfstream V जेट से वॉशिंगटन से फिलाडेल्फिया तक उड़ान भरी थी. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, जिन्होंने अपने खेल से बनाई अलग पहचान क्रिकेट इतिहास के कई छोटे कद वाले खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से बड़ी पहचान बनाई. सुनील गावस्कर और मुशफिकुर रहीम जैसे दिग्गज इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं. Read More

IPL 2026 के बीच चेन्नई से जुड़े कुलदीप यादव, बेंगलुरु ने भी किया बड़ा बदलाव; प्लेऑफ से पहले हुआ खेला IPL 2026, CSK and RCB: आईपीएल के 19वें सीजन के बीच चेन्नई सपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने स्क्वॉड में बड़ा बदलाव किया. कुलदीप यादव सीएसके के साथ जुड़ गए हैं. Read More

Money Tips: स्फटिक माला से कैसे करें धन आकर्षित? जानिए 12 चमत्कारी मंत्र, पूजा विधि और जरूरी नियम Money Tips: स्फटिक माला को धन, सुख और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. जानिए इसके 12 प्रभावशाली मंत्र, पूजा विधि, सही समय और जरूरी नियम. Read More