एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 17 जून 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
Train News: इस रेल से सफर करना होगा अब और महंगा, किराए पर आया अपडेट, क्यों बढ़ेंगे टिकट के दाम?
MMRDA News: मुंबई मोनोरेल नौ महीने बाद फिर शुरू होगी, लेकिन घाटे और बढ़ते खर्च के कारण MMRDA किराया बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जिससे यात्रियों की जेब पर असर पड़ सकता है. Read More
पश्चिम एशिया में नई दिल्ली के रोल से लेकर भारत पर हमला तक…मोदी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने क्या कहा है?
ट्रंप ने पश्चिम एशिया में भारत के रोल को लेकर कहा, भारत हर चीज में एक बड़ी भूमिका निभाता है. हॉर्मुज में हुई भारतीय की मौतों पर कहा कि यह एक रफ प्रोफेशन है. हम उन सभी लोगों से प्यार करते हैं. Read More
G7 Summit: ट्रंप ने पीएम मोदी की शान में गढ़े कसीदे, कहा- वे Calm, कूल और टोटल किलर हैं
Modi-Trump Bilateral Meeting: पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच होने वाली यह द्विपक्षीय बैठक 16 महीनों के अंतराल के बाद होने जा रही है, जिसमें दोनों देशों के नेता कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे. Read More
इजरायल से यारी यूएस को पड़ी भारी, ईरान के दिए इन 5 जख्मों को ताउम्र नहीं भूल पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिका- इजरायल की ईरान से महीनों चली जंग के कई मकसद थे लेकिन सबसे अहम था इस्लामी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकना और तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना, ऐसे में अब डील को लेकर कई सवाल उठे रहे हैं. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
IND VS AFG: IPL का चमकता सितारा, विराट कोहली को किया था परेशान, भारत के लिए डेब्यू करने वाले प्रिंस यादव कौन
आईपीएल 2026 में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से प्रभावित करने वाले प्रिंस यादव को भारत के लिए डेब्यू का मौका मिला है. उन्होंने पिछले सीजन में विराट कोहली का अहम विकेट भी लिया था. Read More
VAIBHAV SURYAVANSHI: पहले थर्ड अंपायर ने बचाया, फिर फील्डर ने दिया जीवनदान, फिर भी वैभव सूर्यवंशी ने बनाए बस इतने रन
वैभव सूर्यवंशी को 8 गेंदों में दो जीवनदान मिले और इसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान ए के खिलाफ 27 गेंदों पर 38 रन बनाए. Read More
Ramayan: एक फैसला जिसने अयोध्या के भावी राजा को राजमहल छोड़ तपस्वी बना दिया
Ramayan: भरत की कहानी सिखाती है कि महानता सत्ता पाने में नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ का त्याग कर धर्म और रिश्तों का सम्मान करने में होती है. आज भी आदर्श भाई के रूप में लिया जाता है. Read More
SpaceX: एलन मस्क का कमाल, Amazon को पछाड़ दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी स्पेस एक्स
Elon Musk SpaceX Value: एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने आईपीओ की दुनिया में आते ही धमाल मचा दिया है. कंपनी की वैल्युएशन ने अमेजॉन को भी पछाड़ दिया है. Read More