एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Investment Lesson: फ्लैट खरीदने का है प्लान? तो अच्छे से पढ़ लें एग्रीमेंट, वरना इस एक्ट्रेस की तरह हो जाएंगे धोखे का शिकार Investment Lesson: आप मुंबई- दिल्ली या किसी और मेट्रो शहर में रहते हैं और फ्लैट खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. इस बारे में एक्ट्रेस ज्योति गाबा ने बताया है. Read More

Ration Card Rule: अब QR कोड और चेहरा स्कैन कर मिलेगा अनाज, दिल्ली सरकार ला रही है नया PDS सिस्टम Digital Ration System: दिल्ली सरकार Smart-PDS सिस्टम लागू करने की तैयारी में है, जिससे राशन कार्ड की सेवाएं पूरी तरह डिजिटल होंगी. आइए जानते हैं इससे कार्डधारकों को मिलने वाले बड़े फायदे. Read More

Explained: क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले बदल गई मानसून सत्र की तस्वीर? Parliament Monsoon Session 2026:कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने PM मोदी को पत्र लिखकर सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग की है. खरगे कहा, 'बिल पर बिना देखे कोई फैसला नहीं लिया जा सकता.' Read More

ब्रिटेन के 59वें PM होंगे लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम, ग्रेटर मैनचेस्टर के रह चुके मेयर, किंग चार्ल्स III सौंपेंगे सत्ता बर्नहैम ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर रह चुके हैं. सांसदों, ट्रेड यूनियनों और पार्टी की अन्य ब्रांच का भारी समर्थन मिला. इससे वह कीर स्टारमर की जगह लेने वाले एक मात्र कैंडिडेट साबित हुए हैं. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास रोहित शर्मा और विराट कोहली की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनके बाद फैंस के बीच नई बहस शुरू हो गई है. Read More

क्या लॉर्ड्स में पलटवार करेंगे रोहित शर्मा? खराब फॉर्म के बावजूद क्यों खत्म नहीं हुई 'हिटमैन' की कहानी रोहित शर्मा के करियर को करीब से देखने वालों का मानना है कि रोहित का असली खेल सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में खुद को फिर से खड़ा करना है. Read More

Weekly Rashifal 19-25 July 2026: इन 7 दिनों में वृषभ सहित 6 राशियों के तरक्की के योग, देखें साप्ताहिक राशिफल Weekly Rashifal 2026: 19 से 25 जुलाई 2026 तक नया सप्ताह आपके करियर, धन, प्यार, परिवार और सेहत के लिए कैसा रहने वाला है? जानिए मेष से मीन राशियों का भविष्यफल. Read More