एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और यह कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस से कितना अलग है? Insurance Policy: गाड़ी चलाते समय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी है, जो हादसे में दूसरे व्यक्ति के नुकसान को कवर करता है. अपनी गाड़ी को नुकसान से बचाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कवर लिया जा सकता है. Read More

PG और हॉस्टल चुनने से पहले ये 7 सेफ्टी चेक ज़रूर करें, नहीं तो पड़ सकते हैं मुश्किल में PG Hostel Rules: PG या हॉस्टल लेने से पहले सिर्फ किराया और लोकेशन न देखें, बल्कि बिल्डिंग की सेफ्टी, नियमों के मुताबिक निर्माण, परमिशन और इस्तेमाल की मंजूरी भी जरूर जांचें. Read More

संगठन में वापसी पर स्मृति ईरानी का पहला रिएक्शन, 'मेरे जैसे कार्यकर्ता का...' BJP New Team Smriti Irani: स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में संगठन की सेवा और योगदान देने का यह अवसर मेरे लिए निष्ठा-समर्पण का विषय है Read More

क्या ईरान पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे ट्रंप? कांग्रेसवुमन के दावे से हड़कंप ग्रीन ने एक्स पोस्ट में दावा किया है कि ये चर्चाएं असली हैं. प्रशासन पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए कम थ्रेशोल्ड का आरोप लगाया गया है. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

क्रिकेट में 10000 रन और 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में लंबे समय तक दबदबा बनाए रखना आसान नहीं होता. क्रिकेट ने ऐसे खिलाड़ी देखे हैं, जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल का प्रदर्शन किया. Read More

कप्तान विराट कोहली के 3 रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ पाना लगभग नामुमकिन Virat Kohli Captaincy Record भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली की पहचान सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज के तौर पर नहीं है. विराट कोहली के कप्तान के रूप में ये रिकॉर्ड आज भी बेहद खास हैं. Read More

18 अगस्त से अस्त होंगे बुध, Email-WhatsApp पर एक गलती पड़ सकती है भारी, रखें ये सावधानियां Budh Asta 2026: बुध 18 अगस्त से अस्त होंगे. जानें इस दौरान Email, WhatsApp, बैंकिंग और जरूरी Documents भेजते समय किन गलतियों से बचना चाहिए. Read More