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हिंदी न्यूज़न्यूज़एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 16 अक्टूबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.

Written By : एबीपी न्यूज़ ब्यूरो |  Updated at : 16 Oct 2026 09:00 PM (IST)
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  2. महिला का पश्मीना शॉल ड्राई क्लीनर ने किया खराब, अब देगा 59000 रुपए

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    भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में सचिव सुधाकर दलेला को नेपाल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है. सुधाकर दलेला 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं. Read More

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    इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है. Read More

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    हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

  7. टीम इंडिया से बाहर चल रही स्टार बल्लेबाज को मिला नया रोल, स्विट्जरलैंड ने बनाया एम्बेसडर

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  8. विराट से लेकर केएल राहुल तक, भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस से की शादी

    विराट कोहली, केएल राहुल, हरभजन सिंह और युवराज सिंह समेत कई भारतीय क्रिकेटरों ने बॉलीवुड अभिनेत्रियों से शादी की. जानिए इन चर्चित जोड़ियों की प्रेम कहानी और शादी से जुड़ी खास बातें. Read More

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  10. आपको गुमराह कर रही ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, Big Basket और Flipkart को नोटिस

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Published at : 16 Oct 2026 09:00 PM (IST)
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