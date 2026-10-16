एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

वंदे भारत और रेलवे ट्रैक के पास वीडियो बनाई या ड्रोन उड़ाया तो खैर नहीं, नए नियम जारी क्या आपको रेलवे ट्रैक पर वीडियोज बनना अच्छा लगता है? या फिर वंदे भारत को ड्रोन से शूट करना पसंद है? तो अब संभल जाइये, क्योंकि रेलवे ने इसको लेकर नए और कड़े नियम जारी कर दिए हैं. Read More

महिला का पश्मीना शॉल ड्राई क्लीनर ने किया खराब, अब देगा 59000 रुपए श्रीनगर में ड्राई क्लीनिंग के दौरान महिला के पश्मीना शॉल और फेरन खराब हो गए. शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं मिला, तो उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 59,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. Read More

SIR पर अमेरिकी सांसद के बयान पर भड़का भारत, MEA बोला- 'इस तरह का रवैया...' अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल भारत में एसआईआर प्रक्रिया को दौरान कथित तौर पर 13 करोड़ लोगों के नाम काटे जाने पर चिंता व्यक्त की थी. भारत ने इसे दूसरे देश की चुनावी प्रकिया में दखल देने जैसा बताया. Read More

भारत ने नेपाल में नियुक्त किया नया राजदूत, किसे मिली जिम्मेदारी? भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में सचिव सुधाकर दलेला को नेपाल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है. सुधाकर दलेला 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं. Read More

Explained: सवाल न पूछने वाले बेटे और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां, क्यों सुर्खियों में है ये पाकिस्तानी ड्रामा? इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

टीम इंडिया से बाहर चल रही स्टार बल्लेबाज को मिला नया रोल, स्विट्जरलैंड ने बनाया एम्बेसडर जेमिमा रोड्रिग्स को स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने भारत का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है. चोट से उबर रहीं जेमिमा अब देश की खूबसूरत जगहों और संस्कृति को भारतीय पर्यटकों तक पहुंचाएंगी. Read More

विराट से लेकर केएल राहुल तक, भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस से की शादी विराट कोहली, केएल राहुल, हरभजन सिंह और युवराज सिंह समेत कई भारतीय क्रिकेटरों ने बॉलीवुड अभिनेत्रियों से शादी की. जानिए इन चर्चित जोड़ियों की प्रेम कहानी और शादी से जुड़ी खास बातें. Read More

क्या आप जानते हैं नवदुर्गा 9 औषधियों में भी वास करती हैं? जानिए नवरात्र का अनसुना रहस्य शारदीय नवरात्र 2026, सृष्टि में शक्ति का विराट स्वरूप; जानें क्यों देवी के बिना त्रिदेव भी हैं अशक्त, और 9 दिनों के व्रत का गहरा वैज्ञानिक महत्व. Read More