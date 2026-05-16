एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Kitchen Tips: किचन की कैंची में छिपे हैं कई टूल्स, ऐसे करें हैंडल के बीच वाले हिस्से का 'स्मार्ट' इस्तेमाल Uses of Scissors: हम रोज़ किचन की कैंची इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें बने छोटे दांतेदार छेद के असली काम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. यह छेद बेहद उपयोगी होता है. जानिए इसके इस्तेमाल. Read More

Chardham Yatra 2026: चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड जरूरी, नए नियम जान लें, वरना नहीं मिलेगी एंट्री Green Card: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार ने नए नियमों को लागू कर दिए हैं. इन नए नियमों के तहत अब यात्रा के दौरान यात्रियों को ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. Read More

NEET विवाद पर सड़कों पर उतरे युवा संगठन, पेपर लीक पर उठाया सवाल, शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा NEET UG 2026 Paper Leak Case: IYC ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि NEET पेपर लीक और उससे जुड़े घटनाक्रम ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जबकि मोदी सरकार लगातार चुप्पी साधे हुए है. Read More

ईरान पर फिर अटैक करेगा अमेरिका? चीन से लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज संकट के बीच दिए ये संकेत US Military Action: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन दौरे से लौटने के बाद ईरान को लेकर बड़े फैसले की तैयारी में हैं. रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान पर दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More

IPL 2026 के बीच चेन्नई से जुड़े कुलदीप यादव, बेंगलुरु ने भी किया बड़ा बदलाव; प्लेऑफ से पहले हुआ खेला IPL 2026, CSK and RCB: आईपीएल के 19वें सीजन के बीच चेन्नई सपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने स्क्वॉड में बड़ा बदलाव किया. कुलदीप यादव सीएसके के साथ जुड़ गए हैं. Read More

PBKS vs MI: “अब सिर्फ ODI बाकी है…” बुमराह का बयान सोशल मीडिया पर वायरल जसप्रीत बुमराह ने मुंबई इंडियंस की कप्तानी में जीत दर्ज करने के बाद मजाकिया अंदाज में कहा कि अब सिर्फ ODI कप्तानी बाकी है, लेकिन उन्हें ऐसा होता नजर नहीं आता. Read More

Eid al Adha 2026: 17 मई को दिखा चांद तो 27 को होगा बकरीद, 3 दिन तक होगी कुर्बानी Eid al Adha 2026: जिलहिज्जा का चांद 17 मई को देखा जाएगा. चांद नजर आने पर ईद-उल-अजहा 27 मई, नहीं दिखने पर 28 मई को होगी. उलेमाओं ने बताया कि इसमें कुर्बानी की अहमियत. Read More