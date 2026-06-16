एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

ATM में चोर कीपैड की गर्मी से पता लगा रहे कार्ड का PIN, जानिए कैसे काम करता है यह नया स्कैम Thermal Scanning: थर्मल स्कैनिंग एटीएम से जुड़ी एक नई धोखाधड़ी की तकनीक है, जिसमें चोर तकनीकी तरीके से जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं. इससे बचाव के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है. Read More

अमेरिका में डील को लेकर घिरे डोनाल्ड ट्रंप, CIA का इनपुट- फिर मिलेगा वॉशिंगटन को धोखा! खबर है कि सीआईए समेत कई प्रशासनिक दिग्गजों ने इस डील पर संदेह खड़ा किया है. साथ ही ट्रंप पर आरोप हैं, कि उन्होंने ईरान को बेहद ज्यादा ढील दी है. ट्रंप के लिए यह मुश्किल हो सकती कि किस टीम को संतुष्ट करें. Read More

यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला ED Action BJP MLC: बीजेपी नेता धर्मेंद्र ने फर्जी छात्र दिखाकर स्कॉलरशिप के 29 करोड़ रुपये डकारे थे. ED ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. Read More

ईरान से डील के बीच ऐसे क्या बोले गए जी-7 में ट्रंप, मिडिल ईस्ट में फिर से भड़क उठे शोले Donald Trump on Qatar: डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनकर कतर के अमीर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी. क्योंकि अगर ईरान को जरा भी भनक लगी तो कतर के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है. Read More

रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

पाकिस्तान के खिलाफ जूता, श्रीलंका के खिलाफ धक्का; विवादों में घिरे वैभव सूर्यवंशी ने कब-कब की 'लड़ाई' श्रीलंका ए के खिलाफ विवाद से पहले भी वैभव सूर्यवंशी मैदान पर अपना आक्रामक रवैया दिखा चुके हैं, जब उनका पाकिस्तानी गेंदबाज से टकराव हुआ था. Read More

मैदान पर हाथापाई के बाद बढ़ीं वैभव सूर्यवंशी की मुश्किलें, जानिए ICC के नियम और क्या हो सकता है फैसला श्रीलंका ए के खिलाफ हार के बाद मैदान पर हुए विवाद ने नई बहस छेड़ दी है. 15 साल के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी की हरकत पर अब संभावित कार्रवाई और बैन को लेकर सवाल उठ रहे हैं. Read More

Astrology: करियर और व्यापार में सफलता चाहते हैं? बुधवार को करें ये आसान उपाय Astrology: बुध ग्रह कमजोर है तो शिक्षा, करियर और व्यापार में रुकावटें आ सकती हैं. जानिए बुधवार को किए जाने वाले आसान उपाय, मंत्र और दान, जो बुध देव की कृपा दिलाने में सहायक माने जाते हैं. Read More