एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

57 साल की महिला को सीनियर सिटीजन माना जाए या नहीं? हाई कोर्ट पहुंचा मामला Madras High Court: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने 57 वर्षीय महिला के मामले में अहम फैसला सुनाया. अदालत ने स्पष्ट किया कि 60 साल से कम उम्र में भी किन परिस्थितियों में मदद मिल सकती है. Read More

Train Ticket: रेल टिकट पर बढ़ेगा चार्ज? UPI से बुकिंग 51% के पार IRCTC UPI News: UPI से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग बढ़कर 51.22% हो गई है, जिससे IRCTC की कमाई प्रभावित हो रही है. ऐसे में भविष्य में टिकट बुकिंग शुल्क बढ़ सकता है. Read More

जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...' Asif Ali Jardari: जावेद अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान के मिस्टर जरदारी, मैं समझ सकता हूं कि आप हमेशा हर उस चीज के प्रति अंसवेदनशील रहे हैं, जो 10 परसेंट से कम होता है. Read More

'जब तक...', तारिक रहमान के भारत दौरे पर बांग्लादेश ने रखी बड़ी शर्त बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर दोनों देशों के बीच हफ्तों से बातचीत चल रही थी, लेकिन शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिक्कतें पैदा हुई हैं. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

गौतम गंभीर के सपोर्ट में उतरा भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जिताने वाला कोच भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर लगातार हो रही आलोचनाओं के बीच अब उन्हें एक बड़े नाम का समर्थन मिला है.आइए जानते हैं क्या कहा... Read More

IPL टीमों का देशप्रेम, 80वें स्वतंत्रता दिवस पर यूं जताया गर्व India 80th Independence Day: भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. देशभर में तिरंगे के रंग में जश्न का माहौल है और क्रिकेट जगत भी इससे अछूता नहीं रहा. IPL टीमों ने भी गर्व जताया. Read More

Onam 2026: केरल में दिखने लगी 'ओणम' की रंगत! जानें मुख्य तिथि, 10 दिनों का पर्व और इसका पौराणिक महत्व ओणम की खास परंपराएं: फूलों की रंगोली 'पुक्कलम', केले के पत्ते पर 26+ व्यंजनों वाली स्वादिष्ट 'ओणम सध्या', रोमांचक स्नेक बोट रेस और 'पुलिकली' नृत्य के साथ राजा महाबली का स्वागत किया जाता है. Read More