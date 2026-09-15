एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

RailMadad होगा और स्मार्ट, शिकायत दर्ज करने से लेकर समाधान तक बदलेंगे नियम रेल यात्रियों के लिए खास खबर है. Railmadad सेवा में जल्द ही कुछ बदलाव हो सकते हैं, जिससे पानी, खाना, ट्रेन और स्टेशन से जुड़ी शिकायतों की मॉनिटरिंग बेहतर होगी. Read More

राशन कार्ड वालों को फ्री में मिल रही AC, मोदी सरकार के निकाली नई स्किम? इंटरनेट पर कई फर्जी दावों के वीडियो वायरल होते हैं. इस समय पीएम मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. उस वीडियो में राशन कार्ड वालों को एक एसी फ्री में देने की घोषणा की जा रही है. जानिए क्या है सच्चाई? Read More

शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP? नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी के पूर्व निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की मां हसिरानी रथ को बीजेपी ने टिकट दिया है. इसके बाद अधिकारी ने कहा कि यहां से बीजेपी की जीत तय है. Read More

हूती हमले को लेकर सऊदी में बजा इमरजेंसी सायरन! सरकार ने जारी किया अलर्ट ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के साथ हाल ही में बढ़ते संघर्ष के बीच सऊदी अरब को लगातार हमलों का सामना करना पड़ा है. इसके जवाब में सऊदी की सेना ने भी यमन में हूती ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

कौन करता है एशियन गेम्स का आयोजन? जानें इसका इतिहास और जरूरी डिटेल्स एशियन गेम्स का आयोजन कौन करता है, इसकी शुरुआत कब और कहां हुई, आयोजन संस्था में समय के साथ क्या बदलाव हुए. यहां आपको इसकी सारी जानकारी मिलेगी. Read More

17 या 19 सितंबर, कब से शुरू होंगे 2026 एशियन गेम्स के मैच? क्यों है कंफ्यूजन Asian Games 2026 Start Date: 2026 एशियन गेम्स के शुरू होने को लेकर कंफ्यूजन है. ज्यादातर लोग ये मानकर चल रहे हैं कि इस मेगा इवेंट की शुरुआत 19 सितंबर 2026 से होगी. Read More

ऋषि पंचमी का व्रत कब खोलना चाहिए? सूर्योदय के बाद या पूजा के बाद? Rishi Panchami 2026: ऋषि पंचमी में सप्तऋषियों की पूजा होती है, इस दिन हल से उगा अनाज नहीं खाया जाता है.कई स्त्रियों में कंफ्यूजन रहता है कि ऋषि पंचमी का व्रत पारण पूजा या सूर्योदय के बाद कब करें, जान लें. Read More