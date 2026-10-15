एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

हूतियों ने यमन में राष्ट्रपति भवन परिसर पर किया हमला, दागीं कई मिसाइलें यमन की अस्थायी राजधानी अदन शहर में हूतियों ने राष्ट्रपति भवन परिसर पर हमला किया है. इस दौरान कई मिसाइलें दागीं गई हैं. यह जानकारी सरकार के दो अधिकारियों ने दी है. Read More

छठ-दीवाली की तैयारी, रेलवे का 3.4 लाख ट्रेन फेरे और स्पेशल सर्विसेज का ऐलान त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक 3.4 लाख नियमित ट्रेन यात्राएं चलाने की योजना बना रहा है. साथ ही 8,454 स्पेशल ट्रेन यात्राओं की घोषणा की गई है. Read More

टी पार्टी में राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- 'डरें नहीं, अगले 10 महीने में...' राहुल गांधी ने सेवादल, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ चाय पार्टी की. इस दौरान उन्होंने बयान दिया है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा, अगले 10 महीने में सरकार जाने वाली है. Read More

'यहां से चले चाओ...', इंग्लैंड में एक ग्रुप ने भारतीय छात्रों के साथ की अभद्रता इंग्लैंड में एक ग्रुप ने भारतीय छात्रों को डराया और धमकाया है. इसका वीडियो भी सामने आया है. अब इस पर स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही है. ग्रुप का नाम चेल्म्सली वुड पैट्रियट्स है. Read More

Explained: सवाल न पूछने वाले बेटे और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां, क्यों सुर्खियों में है ये पाकिस्तानी ड्रामा? इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

200+ के चेज में अभिषेक शर्मा हो जाते हैं फ्लॉप, आंकड़ों ने दी गवाही अभिषेक शर्मा की 200 से ज्यादा रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पिछली 6 पारियों के आंकड़े चर्चा में हैं. जानिए उनके प्रदर्शन और वेस्टइंडीज के खिलाफ 29 रन की पारी से जुड़ी पूरी जानकारी. Read More

एशियन गेम्स 2026 के भारतीय दल से पीएम मोदी की मुलाकात, बेटियों पर कही बड़ी बात पीएम मोदी ने 2026 एशियाई खेलों में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की. जापान में हुए एशियन गेम्स में भारतीय दल ने कुल 85 मेडल जीते थे. Read More

ओडिशा का अनोखा देवी मंदिर: साल में केवल 11 दिन खुलते हैं कपाट, बाकी दिनों में दरवाजे बंद रहने की वजह जान रह जाएंगे हैरान! Odisha Temples: ओडिशा के परलाखेमुंडी में स्थित मां दंडमारम्मा (दंडू मां) मंदिर साल में केवल 11 दिन खुलता है. जानिए बाकी 354 दिन कपाट बंद रहने और चमत्कारी नारियल का रहस्य. Read More