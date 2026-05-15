एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Train News: रेलवे स्टेशन पर ब्रश करना पड़ सकता है भारी, आज ही जान लें ट्रेन यात्रा के जरूरी नियम Indian Railways: अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं और स्टेशन पहुंचते ही प्लेटफॉर्म पर ब्रश या बर्तन धोने लगते हैं तो रेलवे के नियमों के मुताबिक ऐसा करना अपराध माना जाता है और आप पर जुर्माना लग सकता है. Read More

Train News: अगर चलती ट्रेन में ड्राइवर को नींद आ जाए तो क्या होता है? 90% लोग नहीं जानते ये सिस्टम Indian Railways Safety Tips: भारतीय रेलवे के सुरक्षा सिस्टम को देखते हुए यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि अगर ट्रेन चलाते समय लोको पायलट को नींद आ जाए तो क्या होगा? Read More

साल 1991 का वो ‘RBI सीक्रेट’, जब देश का 40,000 किलो सोना भेज दिया गया भारत से बाहर RBI Secret Operation: 1990-91 तक भारत की अर्थव्यवस्था भारी कर्ज, राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रही थी. इसी दौरान खाड़ी युद्ध छिड़ गया, जिससे तेल की कीमतें बढ़ गईं. Read More

डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर अब आया रूस का बयान, जानें क्या कहा रूस का यह बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वैश्विक कूटनीति में अमेरिका-चीन संबंधों के साथ-साथ रूस भी सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है और बदलते अंतरराष्ट्रीय समीकरणों पर करीबी नजर रखे हुए है. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More

IPL 2026 के बीच चेन्नई से जुड़े कुलदीप यादव, बेंगलुरु ने भी किया बड़ा बदलाव; प्लेऑफ से पहले हुआ खेला IPL 2026, CSK and RCB: आईपीएल के 19वें सीजन के बीच चेन्नई सपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने स्क्वॉड में बड़ा बदलाव किया. कुलदीप यादव सीएसके के साथ जुड़ गए हैं. Read More

PBKS vs MI: “अब सिर्फ ODI बाकी है…” बुमराह का बयान सोशल मीडिया पर वायरल जसप्रीत बुमराह ने मुंबई इंडियंस की कप्तानी में जीत दर्ज करने के बाद मजाकिया अंदाज में कहा कि अब सिर्फ ODI कप्तानी बाकी है, लेकिन उन्हें ऐसा होता नजर नहीं आता. Read More

Surya Gochar 2026: सूर्य का वृषभ राशि में गोचर, अगले 1 महीने तक मौज में रहेंगी ये 5 राशियां, खत्म होगा संघर्ष Surya Gochar 2026: सूर्य 15 मई से 15 जून तक वृषभ राशि में रहेंगे. सूर्य के इस गोचर से कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलेगा ,साथ ही देश और दुनिया में इसका क्या असर होगा ज्योतिषाचार्य से जानें. Read More