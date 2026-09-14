एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 14 सितंबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
दीवाली-छठ पर सफर होगा आसान, 7 स्पेशल ट्रेनों से मिलेगा कंफर्म टिकट
क्या आप दीवाली और छठ के समय में ट्रेन से सफर करने के लिए कन्फर्म टिकट की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है. रेलवे ने मालदा-भागलपुर के बीच 7 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. Read More
घरेलू उड़ान 3999 और अंतरराष्ट्रीय 8999, इंडिगो के ऑफर से सस्ता हुआ हवाई सफर
अगर आप कुछ दिनों में वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि इंडिगो ने अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट्स की सेल शुरू की है, जिसमें महज 3999 रुपये से डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बुकिंग की जा रही है. Read More
असम नागांव उपचुनाव: कांग्रेस ने किया उम्मीदवार का ऐलान, पूर्व MLA को दिया टिकट
अमस की नागांव लोकसभा सीट पर आगामी उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार के तौर पर पूर्व विधायक सिबामनी बोरा को कैंडिडेट बनाया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंजूरी दे दी है. Read More
इस्लामाबाद में SCO की बैठक, किसने की भारत की अगुआई?
इस बैठक में भारत, बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक में आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
हरमनप्रीत कौर का ट्रॉफी कलेक्शन, जीता 8वां खिताब, जानें कब और कहां किया कमाल
हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने 2026 महिला T20 एशिया कप जीतकर उनके ट्रॉफी कलेक्शन में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी. जानें उनके 8 बड़े खिताबों के बारे में. Read More
अभिषेक शर्मा ने राशिद खान की निकाली हवा, 113 बल्लेबाजों को पछाड़कर बने नंबर-1
राशिद खान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 43 गेंदों में 101 रन बनाए. 234.88 के स्ट्राइक रेट के साथ वो कम से कम 30 गेंद खेलने वाले 113 बल्लेबाजों में सबसे आगे निकल गए. Read More
Haritalika Teej 2026: 24 घंटे का निर्जला व्रत कल, काशी के बाजारों में उमड़ी सुहागिनों की भीड़; जानें पूजा का सटीक शुभ मुहूर्त
Haritalika Teej 2026: महिलाएं 16 श्रृंगार कर शिव-पार्वती की मिट्टी की मूर्ति पूजती हैं. 24 घंटे निर्जला व्रत रख रातभर जागरण व तीज कथा सुनती हैं. अगले दिन सूर्योदय पर अर्घ्य देकर पारण करती हैं. Read More
प्याज, अदरक और लहसुन महंगा, सस्ता क्या क्या हुआ? देखें लिस्ट
अगर आपको रोजमर्रा की सब्जियां और जरूरी सामान महंगा लग रहा है, तो अगस्त की बढ़ी महंगाई इसकी वजह हो सकती है. खुदरा महंगाई 4.82% पहुंची. इस दौरान कुछ चीजें महंगी, कुछ सस्ती हुईं. Read More