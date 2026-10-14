एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

18 अक्टूबर को सुबह साढ़े 3 बजे से क्यों चलेंगी मेट्रो ट्रेनें? DMRC का बड़ा फैसला Read More

LPG सब्सिडी और बॉयोमीट्रिक के नियम बदलेंगे? हाई कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट ने एलपीजी सब्सिडी और रिफिल बुकिंग के लिए अनिवार्य बॉयोमीट्रिक पहचान को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. यह याचिका एक दृष्टिबाधित वकील ने दायर की है. Read More

‘मौलिक अधिकार का हनन’, जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के फैसले को SC-HC में चुनौती एक वकील की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि प्रदर्शन स्थल को हटाना शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने और अपनी बात रखने के मौलिक अधिकारों का हनन है. Read More

ट्रंप को हराने के लिए प्लान बना रहा ईरान, अभी होर्मुज पर किसका कंट्रोल? दुनियाभर में तेल के दामों को बढ़ाए रखने और अमेरिका चुनावों को प्रभावित करने को लेकर ईरान नए सिरे से प्लान बना रहा है. तेहरान लगातार होर्मुज पर अपना कंट्रोल बनाए रखने का प्रयास कर रहा है. Read More

Explained: सवाल न पूछने वाले बेटे और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां, क्यों सुर्खियों में है ये पाकिस्तानी ड्रामा? इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

W,W,W...,इस बांग्लादेशी खिलाड़ी ने हैट्रिक लेकर बदला टेस्ट क्रिकेट का इतिहास हसन महमूद ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की. वो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज बने. Read More

आज इंदौर में बनेंगे 300 रन! होल्कर स्टेडियम में कितना है T20I का सबसे बड़ा स्कोर? भारत और वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में रनों की बरसात के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में बड़े स्कोर की उम्मीद है. जानिए यहां T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर कितना है और क्या भारत 300 रन बना सकता है. Read More

संधि पूजा में 108 कमल क्यों चढ़ाते हैं? जानें इसका धार्मिक रहस्य 108 lotus in Durga Puja: दुर्गा पूजा के दौरान संधि पूजा में ठीक 108 कमल के फूल ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? जानिए प्रभु श्री राम के अकाल बोधन और अंक 108 से जुड़ा पौराणिक व आध्यात्मिक रहस्य. Read More