एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 14 मई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
हेल्थ इंश्योरेंस में करें निवेश! बढ़ते मेडिकल खर्चों के बीच एक सही पॉलिसी बचा सकती है आपकी जमा-पूंजी
Health Insurance Policy: आज के समय में बढ़ती बीमारियों को देखते हुए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना काफी जरूरी हो गया है. भारत में कई भरोसेमंद कंपनियां अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स देती हैं. जानिए. Read More
हर रविवार बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, PM मोदी की अपील के बाद दावा, सरकार ने दिया बयान
Fact Check: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है. इसमें मोदी जी की तस्वीर के साथ ये दावा किया जा रहा है कि हर रविवार को पेट्रोल पंप बंद रहेंगे. यहां स जानें कि इस खबर में कितनी सच्चाई है. Read More
पांच देशों की यात्रा पर जाने से पहले PM मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में आए विदेश मंत्रियों से की भेंट, जानें MEA ने क्या कहा?
BRICS Summit in New Delhi: बैठक की अध्यक्षता करते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वैश्विक मुद्दों पर भारत के स्पष्ट रुख को दोहराया. उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है. Read More
Explained: ट्रंप बोले- अच्छे दोस्त, तो जिनपिंग ने कहा- पार्टनर्स! क्या तारीफों के पुल से चीन के करीब होगा अमेरिका?
Trump China Visit: ट्रंप ने जिनपिंग को दोस्त कहा और जिनपिंग ने पार्टनरशिप की बात की. लेकिन असली टेस्ट बंद कमरे की बातचीत से होगा. जब ताइवान, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा जैसे कठिन मुद्दे टेबल पर होंगे. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं
विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More
Jamie Overton Injury: सीएसके के लिए आई एक और बुरी खबर, टीम के स्टार परफॉर्मर की बीच सीजन घर वापसी
प्लेऑफ की जंग के बीच चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है. स्टार ऑलराउंडर जेमी ओवरटन चोटिल होकर इंग्लैंड लौट गए हैं, जिससे टीम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. Read More
'आरसीबी में संघर्ष, गुजरात में आते ही बरपाया कहर', मोहम्मद सिराज पर पूर्व भारतीय कप्तान का बड़ा बयान
मोहम्मद सिराज आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. पूर्व कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा कि गुजरात में आकर सिराज पूरी तरह बदले हुए नजर आ रहे हैं. Read More
Shani Amavasya 2026: शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या वाले हो जाएं सावधान! साल की पहली शनि अमावस्या पर करें ये उपाय, दूर होंगे कष्ट
Shani Amavasya 2026: शनि अमावस्या पर बन रहे हैं 5 राजयोग, कई राशियों की खुलेगी किस्मत! जानें पूजा का सही समय, मुहूर्त और शनिदेव को प्रसन्न करने की गुप्त विधि. क्या आपकी राशि पर होगा बड़ा असर? Read More
नॉर्मल पेट्रोल और प्रिमियम पेट्रोल में क्या है अंतर, दोनों की कीमत में कितना फर्क है, बढ़ा लें अपनी नॉलेज
Normal vs Premium Petrol: तेल की कीमतों में आने वाले समय में इजाफा हो सकता है, ऐसे सरकार ने संकेत दिए हैं. इसी बीच आपको बताते हैं सादे पेट्रोल और प्रीमियम पेट्रोल में क्या अंतर होता है. Read More
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