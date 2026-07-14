एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

Lost Wallet: पर्स खो गया या चोरी हो गया? घबराने की बजाय सबसे पहले करें ये जरूरी काम, वरना बढ़ सकती है मुश्किल Lost Wallet Tips: अगर आपका पर्स किसी कारणवश गुम या फिर चोरी हो जाता है तो घबराने की बजाय समय रहते कुछ जरूरी कदम उठाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. जानिए. Read More

Solar Panel: घर में सोलर पैनल लगा है, फिर भी आ रहा बिजली का बिल? जानें इसकी बड़ी वजह Solar Panel: क्या आपने भी बिजली बिल को कम करने के लिए सोलर पैनल लगवाया हुआ है? इसके बाद भी बिजली बिल आ रहा है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. जानिए. Read More

बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ तसलीमा की किस्मत भी पलटी, 20 साल बाद अपनी पसंदीदा जगह लौटेंगी तसलीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वह रवींद्र सदन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी. अपने लेखन को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद 2007 में उन्हें कोलकाता छोड़ना पड़ा था. Read More

लगातार 5 धमाकों से दहला बुशहर-बंदर अब्बास, ईरान का पलटवार- होर्मुज में नहीं चलने देंगे ट्रंप की दादागिरी Iran US War: ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कभी भी जंग, अमेरिका की दादागिरी और सैन्य कार्रवाई से नहीं खुलेगा. उन्होंने कहा कि हमारी सेना होर्मजु से पीछे नहीं हटेगी. Read More

Digger Trailer: 'तुमने तबाही मचा दी...', टॉम क्रूज की 'डिगर' का ट्रेलर देख उड़े लोगों के होश, आपने देखा? Digger Trailer Released: हॉलीवुड के एक्शन स्टार टॉम क्रूज की अपकमिंग फिल्म 'डिगर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म ये काफी दमदार है, जिसमें एक्टर नए अवतार में नजर आ रहे हैं. देखिए ट्रेलर. Read More

Dhamaal 4 Review: 'धमाल' फ्रेंचाइजी के फैन हैं और कॉमेडी ऑफ एरर्स पसंद करते हैं, तो ही देखिए ये फिल्म वर्ना बेकार लगेगी Dhamaal 4 Review: अजय देवगन-रितेश देशमुख की फिल्म 'धमाल 4' को लेकर काफी बज है. फिल्म में नॉनसेंस कॉमेडी है. आइए जानते हैं फिल्म कैसी बनी है. Read More

IND VS ENG: आज इंग्लैंड के खिलाफ कौन-कौन से बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं विराट कोहली, 5 के बारे में जानिए विराट कोहली वनडे सीरीज खेलने जा रहे हैं. इस मुकाबले में विराट के सामने सचिन तेंदुलकर का रिकार्ड तोड़ने का शानदार मौका होगा. Read More

सूर्यकुमार यादव की वापसी पर आया बड़ा अपडेट, BCCI सूत्र का टीम इंडिया में उनकी वापसी पर बड़ा खुलासा टी20 सीरीज से बाहर चल रहे सूर्यकुमार यादव की दोबारा वापसी हो सकती है, इसका खुलासा बीसीआई के एक सूत्र ने किया है. Read More

Rashifal 15 July 2026: गुप्त नवरात्रि इन 5 राशियों लकी, सूर्य की तरह चमकेगी किस्मत, मेष से मीन राशि तक देखें राशिफल Rashifal 15 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज बुधवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल. Read More