एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

ट्रेन में खाना नहीं चाहिए तो सस्ता मिलेगा टिकट, IRCTC का ये ऑप्शन कराएगा बचत IRCTC से टिकट बुक करते समय अगर ट्रेन का खाना नहीं चाहिए, तो ‘No Food’ ऑप्शन चुन सकते हैं. इससे लागू Catering Charge से बचने और अपनी पसंद का भोजन ले जाने का ऑप्शन मिलता है. Read More

3 क्रेडिट कार्ड और 5 लाख की लिमिट! क्या इससे बेहतर होता है आपका Credit Score? अगर आपके पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड हैं, तो यह जानकारी आपके काम की है. ज्यादा क्रेडिट लिमिट से स्कोर अपने आप नहीं बढ़ता.इसमें क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो और समय पर बिल पेमेंट अहम भूमिका निभाते हैं. Read More

UCC पर अमित शाह ने सेट कर दिया गोल, राज्यों के लिए बड़ा ऐलान अमित शाह ने कहा कि 2029 से पहले NDA की सरकार वाले सभी 21 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का लक्ष्य है. उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया. Read More

सुपरपावर...', BRICS में व्लादिमीर पुतिन की सेल्फी से चिढ़ जाएंगे ट्रंप BRICS Summit 2026 के समापन के बीच AI से बनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें मोदी, पुतिन, जिनपिंग और पेजेशकियान एक साथ नजर आ रहे हैं. जानिए इस तस्वीर का पूरा मामला. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

एकदम हीरो! भारतीय क्रिकेटरों का 80s लुक देखा? फोटोज देख उड़ जाएंगे होश बीसीसीआई ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों का 80s लुक वाला मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी, जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन समेत कई खिलाड़ियों के रिएक्शन देखने को मिले. Read More

जो रूट बन गए नंबर-1, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में टॉप पर जो रूट ने WTC 2025-2027 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 1272 रन के साथ नंबर-1 स्थान हासिल किया है. वह हैरी ब्रूक से सिर्फ 1 रन आगे हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर हैं. Read More

Happy Ganesh Chaturthi 2026 Wishes: गणेश चतुर्थी की 10 भक्तियमय शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर दें बधाई Happy Ganesh Chaturthi 2026 Wishes: 14 सितंबर को गणेश स्थापना की जाएगी. गणेश चतुर्थी पर अपनों के सुख, सफलता की मंगलकामना करते हुए ये शानदारी मैसेज प्रियजनों को भेजकर उन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं. Read More