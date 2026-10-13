एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

LIC का ऐलान, 19 अक्टूबर से लॉन्च होंगे 3 नए पेंशन प्लान और कैंसर वाले हेल्थ इंश्योरेंस LIC जीवन बीमा निगम अक्टूबर के महीने में तीन नई पेंशन योजनाएं लेकर आ रहा है. ये तीनों योजनाएं 19 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली हैं. इनमें से एक योजना कैंसर पेशेंट्स के लिए है, जो बेहद खास है. Read More

सोलर पैनल खराब हो जाए तो क्या करें? पूरा सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं अगर सोलर पैनल खराब हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा सिस्टम ही बदलना पड़े, क्योंकि आप केवल उस खराब वाले हिस्से को बदलकर या उसे रिपेयर भी करवा सकते हैं. जानिए पूरी बात. Read More

‘अगर अभी नहीं रोका गया तो...’, राहुल गांधी के SC मार्च के खिलाफ 200 वकीलों ने सौंपा ज्ञापन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 200 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायायल के बाहर राहुल गांधी के हजारों समर्थकों के साथ मार्च करने की आलोचना की है. उन्होंने SCBA से इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग की. Read More

Explained: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी! दिल्ली के खान मार्केट से 75 साल पुराना रिश्ता क्या? भले ही खान मार्केट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है, लेकिन इसके नाम पर सवाल नहीं उठता. यह नाम उस शख्स से जुड़ा है जिसने बंटवारे के वक्त हजारों लोगों की जान बचाई थी. Read More

Explained: सवाल न पूछने वाले बेटे और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां, क्यों सुर्खियों में है ये पाकिस्तानी ड्रामा? इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

W,W,W...,इस बांग्लादेशी खिलाड़ी ने हैट्रिक लेकर बदला टेस्ट क्रिकेट का इतिहास हसन महमूद ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की. वो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज बने. Read More

आज इंदौर में बनेंगे 300 रन! होल्कर स्टेडियम में कितना है T20I का सबसे बड़ा स्कोर? भारत और वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में रनों की बरसात के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में बड़े स्कोर की उम्मीद है. जानिए यहां T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर कितना है और क्या भारत 300 रन बना सकता है. Read More

Aaj Ka Panchang 13 October 2026: मां चंद्रघंटा की पूजा, जानें राहुकाल और शुभ मुहूर्त Aaj Ka Panchang 13 October 2026: आज मां चंद्रघंटा की पूजा होगी. चंद्रमा शाम 7:12 बजे वृश्चिक में जाएंगे. जानें दिल्ली का राहुकाल, तिथि और शुभ मुहूर्त. Read More