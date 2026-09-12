एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

PNG का बिल अचानक बढ़ रहा है? कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे आप अगर आपके घर में PNG गैस का इस्तेमाल होता है और आपका बिल अचानक काफी बढ़ा हुआ आ रहा है तो यह जानकारी आपके लिए है. कई बार बिल बढ़ने के पीछे के कारण ज्यादा गैस इस्तेमाल करना नहीं होता है. Read More

क्या TTE अपनी सीट किसी दूसरे यात्री को बेच सकता है? जानिए रेलवे का नियम ट्रेन में सफर के दौरान टीटीई को भी रेलवे एक सीट देता है, ताकि टिकट चेकिंग के दौरान टीटीई सीट पर आराम कर सकें, लेकिन क्या आप जानते हैं टीटीई अपनी सीट को किसी दूसरे यात्री को बेच सकता है या नहीं? Read More

काले कवर में दिल्ली पहुंची शी जिनपिंग की कार! जानें इसके पीछे का कारण चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स समिट भी हिस्सा लिया. उन्होंने समिट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में भी भाग लिया. Read More

‘चीन मिडिल ईस्ट में भूमिका निभाने के लिए तैयार’, BRICS समिट में बोले जिनपिंग राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन मिडिल ईस्ट को लेकर भूमिका में अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ मिलकर काम करेगा, क्योंकि यह युद्ध अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों के लिए सही नहीं है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

टूट गया 112 साल पुराना रिकॉर्ड, ओली रॉबिन्सन ने PAK टेस्ट में रचा इतिहास ओली रॉबिन्सन ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट में 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 20 से ज्यादा टेस्ट के बाद 19 से कम गेंदबाजी औसत रखने का खास कारनामा किया. Read More

4 विकेट चटकाकर भी विलेन बना PAK गेंदबाज, दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड पाकिस्तान के तेज गेंदबाज रजाउल्लाह ने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू टेस्ट में 4 विकेट लिए, लेकिन 148 रन खर्च करने के वजह से उनकी गेंदबाजी चर्चा में रही. Read More

Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज पर राशि अनुसार क्या उपाय करें, पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य का मिलेगा आशीष Hartalika Teej 2026 Upay: हरतालिका तीज 14 सितंबर 2026 को है. इस दिन स्त्रियां राशि अनुसार कुछ खास उपाय कर अखंड सौभाग्य, पति की लंबी और सफलता का वरदान प्राप्त कर सकती हैं. Read More