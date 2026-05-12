एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 12 मई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
Excise Policy: शराब के शौकीनों और ब्रांड्स के लिए बड़ी खबर, नई शराब नीति लागू, इस सरकार ने पेश किया नया मॉडल
Karnataka Liquor Policy: अगर आप भी शराब के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है. कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में नई आबकारी नीति को लागू कर दिया है. नए मॉडल के तहत टैक्स संरचना में बड़ा बदलाव किया गया है. Read More
फुल-बॉडी विट्रिफाइड और ग्लेज्ड विट्रिफाइड टाइल्स में क्या है अंतर, जानें आपके लिए कौनसी है सबसे बेस्ट?
ग्लेज्ड विट्रिफाइड टाइल्स और फुल बॉडी टाइल्स की अपनी-अपनी अलग खासियत है. ग्लेज्ड विट्रिफाइड टाइल्स खूबसूरती और डिजाइन के लिए बेस्ट है, जबकि फुल बॉडी मजबूती और टिकाऊ होती है. Read More
‘जिस सनातन ने लोगों को बांटा...’, विधानसभा में उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल, जानें CM विजय के सामने क्या कहा?
Tamil Nadu Assembly: नेता विपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि डीएमके ताकतवर पार्टी भी बनेगी. हम सत्तारूढ़ पार्टी हों या विपक्ष में बैठे हों, मैं चाहता हूं कि हम तमिलनाडु की भलाई के लिए मिलकर काम करे. Read More
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका ने ईरान की मदद करने के आरोप में तीन चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं
विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More
IPL 2026: केकेआर के सामने आरसीबी की मुश्किल चुनौती, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड
कोलकाता नाइट राइडर्स को प्लेऑफ की रेस मे पहुंचने के लिए बुधवार को आरसीबी के खिलाफ मैच जीतना होगा. RCB के खिलाफ मैच शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. Read More
DC VS PBKS: 'मैं 100 प्रतिशत बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों हूं', धमाकेदार प्रदर्शन के बाद बोले माधव तिवारी
धर्मशाला में शानदार प्रदर्शन के बाद माधव ने कहा मैं 100 प्रतिशत गेंदबाज और बल्लेबाज हूं. बल्ले और गेंद दोनों से अपना योगदान दे सकता हूं. Read More
Rashifal 13 May 2026: एकादशी कर्क सहित 3 राशियों लकी, बरसेगी लक्ष्मी जी की कृपा, मेष से मीन तक जानें राशिफल
Rashifal 13 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और बुधवार का दिन मेष से मीन तक के राशिफल में जानें इस दिन आपका करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है. Read More
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां और खेती से लेकर GDP पर बड़ा असर
Forex Crisis India: एक तरफ फॉरेन एक्सचेंज बचाने की मजबूरी है, तो दूसरी तरफ डोमेस्टिक इकोनॉमी बढ़ाने वाली खपत को बनाए रखने की चुनौती. ज्यादातर अर्थशास्त्री इसे 'मार्केट सिग्नलिंग' कह रहे हैं. Read More
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