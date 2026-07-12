एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 12 जुलाई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें.
EPF News: 40 की उम्र में छोड़ी नौकरी, क्या 58 साल तक खाते में आता रहेगा ब्याज? जानें नया नियम
PF Interest: 40 साल की उम्र में नौकरी छोड़ने पर भी EPFO नियमों के तहत PF खाते में जमा राशि पर 58 साल की आयु तक ब्याज मिलता रह सकता है, अगर आप निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं. Read More
UPI Alert: मोबाइल नंबर बदलते ही करें ये जरूरी काम, वरना बंद हो सकती हैं बैंकिंग सेवाएं
Financial Services: मोबाइल नंबर बदलने के बाद बैंक, UPI, क्रेडिट कार्ड और अन्य वित्तीय खातों में नया नंबर अपडेट करना जरूरी है. लापरवाही से OTP, बैंक अलर्ट और ऑनलाइन भुगतान सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. Read More
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला; गड़बड़ियों पर RSS ने जताई चिंता, कहा - 'भविष्य में कोई...'
तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई कि वह यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो. इससे समस्त राम भक्त राम मंदिर के प्रति श्रद्धा और गहरी आस्था पर आघात हो. Read More
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद लिंडसे ग्राहम का निधन, रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को दी थी धमकी
US Senator: साउथ कैरोलिना से लंबे समय तक अमेरिकी सीनेटर रहे लिंडसे ग्राहम के निधन हो गई है. इस बात की जानकारी उनके ऑफिस की तरफ से दी गई है. Read More
Dhamaal 4 Review: 'धमाल' फ्रेंचाइजी के फैन हैं और कॉमेडी ऑफ एरर्स पसंद करते हैं, तो ही देखिए ये फिल्म वर्ना बेकार लगेगी
Dhamaal 4 Review: अजय देवगन-रितेश देशमुख की फिल्म 'धमाल 4' को लेकर काफी बज है. फिल्म में नॉनसेंस कॉमेडी है. आइए जानते हैं फिल्म कैसी बनी है. Read More
'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में
July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More
विंबलडन देखने करोड़ों रुपये के कपड़े पहनकर गए थे शुभमन गिल? जूते से ब्लेजर तक; जानें सबकी कीमत
Shubman Gill Wimbledon Outfit Price: भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल विंबलडन (Wimbledon) में दिखे थे. वह डैशिंग लुक में इस मेगा इवेंट में नजर आए थे. गिल के आउट फिट की कीमत आपके होश उड़ा देगी. Read More
Wimbledon 2026: 39 साल के नोवाक जोकोविच का सपना टूटा, सेमीफाइनल में जैनिक सिनर की शानदार जीत
Wimbledon 2026: विंबलडन सेमीफाइनल में जैनिक सिनर ने 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर फाइनल में जगह बना ली है. जैनिक लगातार दूसरी बार विंबलडन जीतने के करीब हैं. Read More
Temple Rules: मंदिर में घंटी कब बजानी चाहिए? दर्शन से पहले या बाद में, जानिए क्या कहते हैं शास्त्र
Temple Rules: मंदिर में दर्शन के समय घंटी पहले बजानी चाहिए या बाद में? जानिए घंटी बजाने का धार्मिक महत्व, सही समय और इससे जुड़ी शास्त्रीय मान्यताएं. Read More
भारत ने रूस से खरीदा 49000 करोड़ का तेल, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन दुनिया को किया हैरान
Russian Crude Oil: जून 2026 में भारत ने रूस से 4.5 अरब यूरो (49000 करोड़) का क्रूड ऑयल खरीदा है, जो मई के मुकाबले 34% है.. इसी के साथ भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है. Read More