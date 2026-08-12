एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा अपडेट, दीवाली-छठ के लिए कब शुरू होगी बुकिंग? Indian Railway Ticket Booking: क्या आप भी दीवाली और छठ पर घर जाने वालों के लिए ट्रेन की कन्फर्म टिकट मिलना आसान नहीं होता, क्योंकि त्योहार के समय ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है. Read More

EPFO के नए नियम लागू, इमरजेंसी में पीएफ से निकाल सकेंगे 75% पैसा EPFO News: EPF कर्मचारियों के भविष्य के लिए की जाने वाली बचत को अब केवल रिटायरमेंट के बाद ही नहीं बल्कि जरूरत के समय कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है. आइये जानते हैं क्या कहते हैं EPFO के नए नियम. Read More

इमरान खान की मौत का सच क्या है? पाकिस्तानी सेना तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान Imran Khan News: पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने इमरान खान की मौत के दावों को पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठा करार दिया है. इमरान खान की पार्टी ने सड़क पर उतकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है. Read More

'लोग मुसीबत में थे, पानी में शव तैर रहे थे', जिम्बाब्वे नाव हादसे की आपबीती जिम्बाब्वे में मंगलावर (11 अगस्त) को एक नाव पलटने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई. हादसा करीबा झील में हुआ है. इस नाव पर करीबन 95 लोग सवार थे. 15 मौत की पुष्टी हुई है. हादसे की इनसाइड स्टोरी. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

पिता के निधन पर आया लियोनस मेसी का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा Lionel Messi on Father Jorge Death: लियोनल मेसी ने पिता जॉर्ज मेसी के निधन पर पहला रिएक्शन दिया. उनकी तरफ से प्रतिक्रिया करीब एक हफ्ते बाद आई. तो आइए जानते हैं कि मेसी ने क्या कुछ कहा. Read More

ये जनेऊधारी खिलाड़ी कौन, जिसने गोल्ड जीत बढ़ाया भारत का मान? सूरज कुमार चंद भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं. उन्होंने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है. Read More

Rashifal 13 August 2026: मकर वाले गलतफहमी से बचें, धनु को मिलेगी बड़ी गुड न्यूज, मेष से मीन तक राशिफल देखें Rashifal 13 August 2026: आज 13 अगस्त का राशिफल, जानिए पंचांग व ग्रह-गोचर के अनुसार मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल. पढ़ें, करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन के सटीक उपाय और शुभ अंक. Read More