एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

बिहार में कार से मिली 112 लीटर शराब, हाई कोर्ट ने आरोपी को दी 'अनोखी' जमानत बिहार के सीवान में एक शख्स की कार से बड़ी मात्रा में व्हिस्की की बोतलें बरामद की गईं. इसके बाद शख्स पर केस दर्ज किया गया. अब कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए अनोखी शर्त पूरी करने को कहा है. Read More

इस राज्य में एनालॉग पनीर पर लगा बैन, बेचते पकड़े गए तो होगा एक्शन! Read More

हाथ मिलाए, गले लगाया...ऐसे मिले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. करीब 40 मिनट तक दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बातचीत की. Read More

Xप्लेन: BRICS में मोदी-पुतिन-जिनपिंग की तिकड़ी से ट्रंप को मिर्ची! क्या फिर बढ़ेंगे टैरिफ? भारत की कोशिश है कि BRICS में रहते हुए अमेरिका से रिश्ते न बिगड़ें. भारत ने साझा करेंसी से इनकार किया और व्यापार समझौते की बातचीत जारी है. हालांकि, ट्रंप फिर से टैरिफ बढ़ाने का बहाना ढूंढ सकते हैं. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

वैभव सूर्यवंशी का भविष्य में कप्तान बनना तय! जानें क्यों तेज हुई चर्चा वैभव सूर्यवंशी के भविष्य में कप्तान बनने की चर्चा तेज है. ईशान किशन ने उन्हें ‘फ्यूचर कैप्टन’ कहा है. 2026 दलीप ट्रॉफी में सूर्यवंशी ने ईस्ट जोन के लिए उपकप्तान का किरदार अदा किया था. Read More

Ganesh Murti Buying 2026: पिठोरी अमावस्या खत्म, अब गणपति की मूर्ति घर लाने में कोई रोक है? जानें सही नियम Ganesh Murti Buying 2026: पिठोरी अमावस्या 11 सितंबर को सुबह 8:56 बजे समाप्त हो गई. जानें अब गणपति की मूर्ति घर ला सकते हैं या नहीं और स्थापना कब करनी चाहिए. Read More