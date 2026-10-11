एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात

डाउन पेमेंट और EMI की नो टेंशन! PF से घर कैसे खरीदें? घर खरीदने के लिए नौकरीपेशा लोग EPFO के नियमों के तहत PF से पैसे निकाल सकते हैं. इस सुविधा का इस्तेमाल घर खरीदने, बनवाने या होम लोन चुकाने में किया जा सकता है, बशर्ते जरूरी शर्तें पूरी हों. Read More

दिल्ली पुलिस के दावों पर भड़के अभिजीत दीपके- 'वो पार्ट डिलीट कर दिया जिसमें...' अभिजीत दीपके की दादी के दिवंगत होने की खबर को तोड़ मोड़कर पेश करने के दिल्ली पुलिस के दावों पर अब उन्होंने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए बयान जारी किया है. Read More

रूस-यूक्रेन के बीच हुआ एनर्जी सीजफायर, ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि यूक्रेन और रूस एनर्जी सीजफायर के लिए तैयार हो गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर संक्षिप्त जानकारी साझा की है. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

रोनित रॉय ने 5 साल के लिए किराये पर दी लग्जरी प्रॉपर्टी, हर महीने होगी इतने लाख कमाई अभिनेता रोनित रॉय ने मुंबई के अंधेरी में अपना एक ऑफिस एक स्किन और हेयर केयर कंपनी को किराये पर दिया है. इसके जरिए अभिनेता को हर महीने लाखों रुपये का किराया मिलेगा. Read More

आज इंदौर में बनेंगे 300 रन! होल्कर स्टेडियम में कितना है T20I का सबसे बड़ा स्कोर? भारत और वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में रनों की बरसात के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में बड़े स्कोर की उम्मीद है. जानिए यहां T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर कितना है और क्या भारत 300 रन बना सकता है. Read More

W,W,W..., बांग्लादेश के हसन महमूद ने हैट्रिक लेकर बदला टेस्ट क्रिकेट का इतिहास हसन महमूद ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की. वो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज बने. Read More

Aaj Ka Panchang 11 October 2026: नवरात्रि आज से, दिल्ली में सुबह 6:19 बजे से घटस्थापना Aaj Ka Panchang 11 October 2026: नवरात्रि का पहला दिन, मां शैलपुत्री की पूजा, कलश स्थापना के दो मुहूर्त और राहुकाल. वैधृति योग में पूजा कब करें? आइए जानते हैं आज का पंचांग. Read More